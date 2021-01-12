Дуров сообщил о приходе 25 млн новых пользователей в Telegram за три дня

Дуров пояснил, что 38% новых пользователей проживают в Азии, 27% – в Европе, 21% – в Латинской Америке и 8% – в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По его словам, люди больше не хотят обменивать свои личные данные на бесплатные услуги и «быть заложниками технологических монополий, которые, похоже, думают, что им все сойдет с рук», пока их продуктами пользуется очень большое количество людей.