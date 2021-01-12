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Дуров сообщил о приходе 25 млн новых пользователей в Telegram за три дня

Ведомости

За последние три дня в Telegram зарегистрировались 25 млн новых пользователей, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Только за последние 72 часа к Telegram присоединились 25 млн новых пользователей», – написал Дуров в своем Telegram-канале. Он отметил, что в прошлом году в приложении регистрировались в среднем по 1,5 млн пользователей в стуки.

Дуров пояснил, что 38% новых пользователей проживают в Азии, 27% – в Европе, 21% – в Латинской Америке и 8% – в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По его словам, люди больше не хотят обменивать свои личные данные на бесплатные услуги и «быть заложниками технологических монополий, которые, похоже, думают, что им все сойдет с рук», пока их продуктами пользуется очень большое количество людей.

Ранее основатель Telegram заявил, что миллионы людей возмущены последними изменениями в работе WhatsApp, согласно которым пользователи должны передавать свои личные данные компании Facebook, которая владеет мессенджером.

Ранее по теме: Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных