Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США
Мессенджер Telegram занял второе место по числу скачиваний в США, после того как аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook были заблокированы, а также после того как Apple и Google удалили со своих платформ соцсеть Parler, в которую перешли сторонники Трампа. Об этом сообщила газета The Telegraph.
По данным компании Sensor Tower, со среды, 6 января, по воскресенье, 10 января, Telegram был установлен около 545 тыс. раз пользователями из США — втрое больше того же периода неделей раньше. Издание отметило, что число скачиваний выросло также из-за полемики вокруг новой политики конфиденциальности конкурирующего мессенджера WhatsApp.
8 января его администрация объявила о том, что персональные данные пользователей приложения WhatsApp предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook. На следующий день основатель Telegram Павел Дуров заявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram. «Неудивительно, что бегство пользователей из WhatsApp в Telegram, продолжающееся уже несколько лет, ускорилось», — написал Дуров в своем Telegram-канале, прокомментировав последние изменения в работе WhatsApp.
Блокировка аккаунтов Трампа началась после того, как 6 января его сторонники собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.
Twitter объявил о решении навсегда заблокировать аккаунт Трампа 9 января, мотивировав это опасениями, что президент будет подстрекать граждан к насилию. Руководство социальной сети пришло к выводу, что заявления лидера США о том, что он не будет присутствовать на инаугурации новоизбранного главы государства Джо Байдена, «с большой вероятностью будут поощрять и вдохновлять людей на повторение имевших место преступных действий в Капитолии США 6 января 2021 г.».
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как действующий президент Дональд Трамп официально набрал лишь 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы.