Дуров заявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram
«Неудивительно, что бегство пользователей из WhatsApp в Telegram, продолжающееся уже несколько лет, ускорилось», – написал Дуров в своем Telegram-канале.
Ранее WhatsApp объявил, что начнет передавать компании Facebook данные пользователей. Согласно обновленному пользовательскому соглашению, обмен данными позволит улучшить инфраструктуру и повысить безопасность продуктов компаний, принадлежащих Facebook, а также показывать пользователям релевантную рекламу.
В октябре Минюст США заявил о намерении подать против Google иск за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В декабре американская Федеральная торговая комиссия (ФТК) начала судебный процесс с целью «демонополизировать» Facebook, заставив его продать Instagram и WhatsApp. В то же время в Facebook на этот процесс ответили тем, что когда-то ФТК сама одобрила сделки по покупке сервисов компанией Марка Цукерберга.