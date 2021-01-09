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Дуров заявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram

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Миллионы людей возмущены последними изменениями в работе WhatsApp, согласно которым пользователи должны передавать свои личные данные компании Facebook, в связи с этим неудивителен массовый переток пользователей мессенджера в Telegram, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Неудивительно, что бегство пользователей из WhatsApp в Telegram, продолжающееся уже несколько лет, ускорилось», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

Ранее WhatsApp объявил, что начнет передавать компании Facebook данные пользователей. Согласно обновленному пользовательскому соглашению, обмен данными позволит улучшить инфраструктуру и повысить безопасность продуктов компаний, принадлежащих Facebook, а также показывать пользователям релевантную рекламу.

В октябре Минюст США заявил о намерении подать против Google иск за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В декабре американская Федеральная торговая комиссия (ФТК) начала судебный процесс с целью «демонополизировать» Facebook, заставив его продать Instagram и WhatsApp. В то же время в Facebook на этот процесс ответили тем, что когда-то ФТК сама одобрила сделки по покупке сервисов компанией Марка Цукерберга.

Ранее по теме: Facebook получит доступ к данным пользователей WhatsApp

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных