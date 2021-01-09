Дуров заявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram

В октябре Минюст США заявил о намерении подать против Google иск за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В декабре американская Федеральная торговая комиссия (ФТК) начала судебный процесс с целью «демонополизировать» Facebook, заставив его продать Instagram и WhatsApp. В то же время в Facebook на этот процесс ответили тем, что когда-то ФТК сама одобрила сделки по покупке сервисов компанией Марка Цукерберга.