Facebook получит доступ к данным пользователей WhatsApp
Мессенджер WhatsApp начнет передавать в компании Facebook данные пользователей, говорится в обновленном пользовательском соглашении.
«Как часть компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и делится ею. Мы можем использовать информацию, которую мы получаем от них, а они могут использовать информацию, которой мы предоставляем им», — говорится в сообщении.
Обмен данным позволяет улучшить инфраструктуру продуктов компаний, принадлежащих Facebook, повысить их безопасность, показывать пользователям релевантную рекламу и др., отмечается в тексте соглашения.
Ранее в октябре Минюст США заявил о намерении подать против Google иск за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В декабре американская Федеральная торговая комиссия (ФТК), в свою очередь, начала судебный процесс с целью «демонополизировать» Facebook, заставив его продать Instagram и WhatsApp. В то же время в Facebook на этот процесс ответили тем, что когда-то ФТК сама одобрила сделки по покупке сервисов компанией Марка Цукерберга.