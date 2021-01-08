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Facebook получит доступ к данным пользователей WhatsApp

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Мессенджер WhatsApp начнет передавать в компании Facebook данные пользователей, говорится в обновленном пользовательском соглашении.

«Как часть компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и делится ею. Мы можем использовать информацию, которую мы получаем от них, а они могут использовать информацию, которой мы предоставляем им», — говорится в сообщении.

Обмен данным позволяет улучшить инфраструктуру продуктов компаний, принадлежащих Facebook, повысить их безопасность, показывать пользователям релевантную рекламу и др., отмечается в тексте соглашения.

Ранее в октябре Минюст США заявил о намерении подать против Google иск за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В декабре американская Федеральная торговая комиссия (ФТК), в свою очередь, начала судебный процесс с целью «демонополизировать» Facebook, заставив его продать Instagram и WhatsApp. В то же время в Facebook на этот процесс ответили тем, что когда-то ФТК сама одобрила сделки по покупке сервисов компанией Марка Цукерберга.

Ранее по теме: Власти десяти штатов США обвинили Google и Facebook в сговоре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных