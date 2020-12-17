Власти десяти штатов США обвинили Google и Facebook в сговоре
«Штат Техас встал во главе коалиции штатов в судебном иске против Google за многочисленные нарушения федерального антимонопольного законодательства, а также законодательства штатов и законов о защите прав потребителей», — говорится в сообщении. К иску Техаса присоединились Арканзас, Айдахо, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Северная и Южная дакота, а также Юта.
Офис техасского генпрокурора пояснил, иск к Google и Facebook касается антиконкурентного поведения, запретительных мер и вводящих в заблуждение искажений в связи с их ролью в индустрии медийной рекламы в интернете. «Монополизация Google в области онлайн-рекламы включает в себя антиконкурентное соглашение с Facebook», — поясняется в сообщении.
В октябре о намерении подать против Google иск за злоупотребление доминирующим положением на рынке заявил Минюст США. В декабре американская Федеральная торговая комиссия (ФТК), в свою очередь, начала судебный процесс с целью «демонополизировать» Facebook, заставив его продать Instagram и WhatsApp. В то же время в Facebook на этот процесс ответили тем, что когда-то ФТК сама одобрила сделки по покупке сервисов компанией Марка Цукерберга.