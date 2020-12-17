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Власти десяти штатов США обвинили Google и Facebook в сговоре

Ведомости

Google и Facebook незаконно монополизировали интернет-рекламу на американском рынке путем сговора, говорится в поданном от имени десяти штатов США иске генпрокурора Техаса Кена Пакстона. Об этом сообщает пресс-служба его офиса.

«Штат Техас встал во главе коалиции штатов в судебном иске против Google за многочисленные нарушения федерального антимонопольного законодательства, а также законодательства штатов и законов о защите прав потребителей», — говорится в сообщении. К иску Техаса присоединились Арканзас, Айдахо, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Северная и Южная дакота, а также Юта.

Офис техасского генпрокурора пояснил, иск к Google и Facebook касается антиконкурентного поведения, запретительных мер и вводящих в заблуждение искажений в связи с их ролью в индустрии медийной рекламы в интернете. «Монополизация Google в области онлайн-рекламы включает в себя антиконкурентное соглашение с Facebook», — поясняется в сообщении.

В октябре о намерении подать против Google иск за злоупотребление доминирующим положением на рынке заявил Минюст США. В декабре американская Федеральная торговая комиссия (ФТК), в свою очередь, начала судебный процесс с целью «демонополизировать» Facebook, заставив его продать Instagram и WhatsApp. В то же время в Facebook на этот процесс ответили тем, что когда-то ФТК сама одобрила сделки по покупке сервисов компанией Марка Цукерберга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных