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Власти США потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp

Ведомости

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США обратилась с иском в суд против Facebook, сообщается на сайте независимого агентства правительства страны. Социальную сеть обвиняют в создании монополии на рынке за счет покупки конкурентов, в том числе Instagram и мессенджера WhatsApp, и требуют заставить компанию продать эти активы.

«Facebook применял систематическую стратегию, включая приобретение в 2012 г. перспективного конкурента Instagram, покупку в 2014 г. мобильного приложения для обмена сообщениями WhatsApp и введение антиконкурентных условий для разработчиков программного обеспечения для устранения угроз для своей монополии», — говорится в пресс-релизе ФТК.

Отмечается, что иск подан после проведения «продолжительного расследования», в котором была задействована коалиция генеральных прокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуама. Их координировала Генпрокуратура штата Нью-Йорк. В итоге ФТК и правоохранительные органы пришли к выводу, что своими действиями Facebook вредит конкуренции в США , ограничивает пользователям возможность выбора соцсетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции.

В иске, опубликованном ФТС, к Facebook выдвинуты несколько требований. Один из них — раздел активов, включая продажу Instagram и WhatsApp, а также других сервисов. Кроме того, агентство хочет, чтобы Facebook обязали согласовывать с властями будущие сделки по слиянию и поглощению. 

Кроме того, в иске говорится о возможности возмещения Facebook потерь, которые он нанес своими действиями. В документе ФТК также просит суд обязать социальную сеть регулярно отчитываться перед ней об отсутствии новых нарушений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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