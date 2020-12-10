Власти США потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp

В иске, опубликованном ФТС, к Facebook выдвинуты несколько требований. Один из них — раздел активов, включая продажу Instagram и WhatsApp, а также других сервисов. Кроме того, агентство хочет, чтобы Facebook обязали согласовывать с властями будущие сделки по слиянию и поглощению.