Власти США потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США обратилась с иском в суд против Facebook, сообщается на сайте независимого агентства правительства страны. Социальную сеть обвиняют в создании монополии на рынке за счет покупки конкурентов, в том числе Instagram и мессенджера WhatsApp, и требуют заставить компанию продать эти активы.
«Facebook применял систематическую стратегию, включая приобретение в 2012 г. перспективного конкурента Instagram, покупку в 2014 г. мобильного приложения для обмена сообщениями WhatsApp и введение антиконкурентных условий для разработчиков программного обеспечения для устранения угроз для своей монополии», — говорится в пресс-релизе ФТК.
Отмечается, что иск подан после проведения «продолжительного расследования», в котором была задействована коалиция генеральных прокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуама. Их координировала Генпрокуратура штата Нью-Йорк. В итоге ФТК и правоохранительные органы пришли к выводу, что своими действиями Facebook вредит конкуренции в США , ограничивает пользователям возможность выбора соцсетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции.
В иске, опубликованном ФТС, к Facebook выдвинуты несколько требований. Один из них — раздел активов, включая продажу Instagram и WhatsApp, а также других сервисов. Кроме того, агентство хочет, чтобы Facebook обязали согласовывать с властями будущие сделки по слиянию и поглощению.
Кроме того, в иске говорится о возможности возмещения Facebook потерь, которые он нанес своими действиями. В документе ФТК также просит суд обязать социальную сеть регулярно отчитываться перед ней об отсутствии новых нарушений.