Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Закон о персональных данных, предписывающий хранить данные россиян на территории страны, вступил в силу в 2015 г. В апреле 2019 г. Facebook и Twitter были оштрафованы по той же самой статье КоАП на 3000 руб. После этого депутаты Госдумы от «Единой России» отметили, что штраф «не соразмерен характеру правонарушения», и внесли законопроект о многократном повышении штрафов. Законопроект был принят парламентом и подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 г. Новая редакция статьи о локализации данных предусматривает штраф от 1 млн до 6 млн руб.