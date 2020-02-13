Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает «РИА Новости», каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Компании должны выплатить штраф в течение 60 дней. Заседания по Facebook и Twitter проходили друг после друга, с разницей в час. Оба дела рассматривались на основании письменных материалов – в суд не пришли ни представители Роскомнадзора, ни представители Facebook или Twitter, отмечало «РИА Новости».
Если Facebook и Twitter не перенесут данные российских пользователей на территорию страны, им может быть назначен еще один штраф, цитирует «Интерфакс» представителя Роскомнадзора Елену Прохорову. КоАП допускает штраф до 18 млн руб. за повторное нарушение юридическими лицами. Сам факт уплаты текущего штрафа в 4 млн руб. не будет означать исполнения требований Роскомнадзора: ведомство заявило, что оно «вправе провести мероприятие по контролю без взаимодействия с оператором [персональных данных] в любое время».
Ранее Роскомнадзор заявлял, что обе компании не предоставили сведений о том, что данные российских пользователей соцсетей расположены на серверах, физически находящихся в России. Протокол в отношении Facebook и Twitter был составлен в январе 2020 г., 31 января Роскомнадзор сообщил о передаче административного дела в суд.
Закон о персональных данных, предписывающий хранить данные россиян на территории страны, вступил в силу в 2015 г. В апреле 2019 г. Facebook и Twitter были оштрафованы по той же самой статье КоАП на 3000 руб. После этого депутаты Госдумы от «Единой России» отметили, что штраф «не соразмерен характеру правонарушения», и внесли законопроект о многократном повышении штрафов. Законопроект был принят парламентом и подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 г. Новая редакция статьи о локализации данных предусматривает штраф от 1 млн до 6 млн руб.