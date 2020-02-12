Facebook заявил, что предотвратил операцию российской разведки против Украины

Россия не в первый раз оказывается в центре скандала о вмешательстве в дела другого государства с помощью социальных сетей. Ранее Facebook блокировал якобы связанные с Россией аккаунты, заподозренные в попытках вмешательства в выборы США. В октябре прошлого года компания заявила, что удалила 50 учетных записей в Instagram и один аккаунт в Facebook, созданных в России и ориентированных в основном на Соединенных Штаты. В этих аккаунтах нашли ссылки на Агентство интернет-исследований, также известное как часть «фабрики троллей», пытавшейся повлиять на американские выборы.