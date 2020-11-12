165 компаний обратились в ЕК из-за «недобросовестной» конкуренции Google

Под письмом подписались компании преимущественно из США и Великобритании, но есть и организации из ЕС. При этом 135 из них предлагают онлайн-услуги, а еще 30 являются представителями отраслевых ассоциаций. Среди критиков Google оказались в том числе Google Yelp, Expedia, Trivago, Kelkoo, Stepstone и Foundem. Все организации подчеркнули, что меры против корпорации-гиганта нужно предпринять незамедлительно, поскольку у многих «не хватит сил и ресурсов» ждать вступления в силу соответствующего антимонопольного регулирования.