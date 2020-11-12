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165 компаний обратились в ЕК из-за «недобросовестной» конкуренции Google

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165 компаний и отраслевых предприятий направили совместное письмо заместителю главы Еврокомиссии, еврокомиссару по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрете Вестагер с призывом занять более жесткую позицию в отношении Google за его якобы недобросовестную конкуренцию на рынке онлайн-поиска, пишет Reuters со ссылкой на документ.

«В то время как мы соревнуемся между собой за лучший потребительский опыт, есть один общий конкурент, который не конкурирует честно — Google», — приводит издание текст письма.

В документе, в частности, указывается, что Google, выдавая результаты поиска, отдает предпочтение собственным сервисам. Таким образом, «Google искусственно удерживает пользователей в пределах своей службы и не позволяет им посещать конкурирующие, более подходящие службы», указано в тексте письма.

Под письмом подписались компании преимущественно из США и Великобритании, но есть и организации из ЕС. При этом 135 из них предлагают онлайн-услуги, а еще 30 являются представителями отраслевых ассоциаций. Среди критиков Google оказались в том числе Google Yelp, Expedia, Trivago, Kelkoo, Stepstone и Foundem. Все организации подчеркнули, что меры против корпорации-гиганта нужно предпринять незамедлительно, поскольку у многих «не хватит сил и ресурсов» ждать вступления в силу соответствующего антимонопольного регулирования.

При этом в Google опровергли подобные обвинения. Там заявили, что пользователи свободны в своих действиях и находятся «в одном щелчке мыши» от услуг конкурентов. «Люди считают, что Google предоставит им наиболее релевантные и высококачественные результаты поиска, которым они могут доверять», — отметил представитель корпорации.

Ранее, 20 октября, американские СМИ сообщили о намерении Минюста США обратиться в федеральный суд в Вашингтоне с иском против Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

Ранее по теме: Минюст США подаст иск против Google за монополизацию рынка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных