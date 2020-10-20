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Минюст США подаст иск против Google за монополизацию рынка

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Министерство юстиции США 20 октября подаст в федеральный суд в Вашингтоне иск против корпорации Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке, подавление конкуренции и нанесение вреда пользователям, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Также, помимо обвинений в монополизации рынка, в иске будет сказано, что Google платит производителям смартфонов миллиарды долларов, полученные от рекламодателей, чтобы те в своих гаджетах делали его поисковую систему основной по умолчанию, отмечает издание.

Google является монополистом на рынке онлайн-поиска, пишет AP со ссылкой на отчет подкомитета Палаты представителей Конгресса США. В данном документе, в частности, сказано, что корпорация построила свое имя за счет скупки успешных технологий, разработанных другими компаниями. Google владеет браузером Chrome, видеохостингом YouTube и самой популярной системой цифрового картографирования, отмечает издание.

Google, со своей стороны, отрицает обвинения в недобросовестной конкуренции, сообщает AP. В корпорации говорят, что выдерживают серьезную конкуренцию и внедряют новые технологии, которые полезны для общества.

AP отмечает, что иск может стать первым среди ряда других, направленных против технологических гигантов, включая Apple, Amazon и Facebook. Власти США уже начали работу в этом направлении. Так, в начале октября Конгресс США опубликовал доклад, где назвал указанные компании монополистами рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных