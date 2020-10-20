Минюст США подаст иск против Google за монополизацию рынка
Министерство юстиции США 20 октября подаст в федеральный суд в Вашингтоне иск против корпорации Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке, подавление конкуренции и нанесение вреда пользователям, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Также, помимо обвинений в монополизации рынка, в иске будет сказано, что Google платит производителям смартфонов миллиарды долларов, полученные от рекламодателей, чтобы те в своих гаджетах делали его поисковую систему основной по умолчанию, отмечает издание.
Google является монополистом на рынке онлайн-поиска, пишет AP со ссылкой на отчет подкомитета Палаты представителей Конгресса США. В данном документе, в частности, сказано, что корпорация построила свое имя за счет скупки успешных технологий, разработанных другими компаниями. Google владеет браузером Chrome, видеохостингом YouTube и самой популярной системой цифрового картографирования, отмечает издание.
Google, со своей стороны, отрицает обвинения в недобросовестной конкуренции, сообщает AP. В корпорации говорят, что выдерживают серьезную конкуренцию и внедряют новые технологии, которые полезны для общества.
AP отмечает, что иск может стать первым среди ряда других, направленных против технологических гигантов, включая Apple, Amazon и Facebook. Власти США уже начали работу в этом направлении. Так, в начале октября Конгресс США опубликовал доклад, где назвал указанные компании монополистами рынка.