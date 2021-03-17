Роскомнадзор объяснил требование удалить аккаунт «МБХ медиа» в Twitter
Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт «МБХ медиа», так как в 2018 г. Генпрокуратура внесла сайт издания в реестр запрещенной информации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роскомнадзор потребовал от сервиса микроблогов Twitter удалить аккаунт "МБХ медиа", поскольку 21 февраля 2018 года Генпрокуратура внесла сайт этого издания в реестр запрещенной информации за публикацию материалов нежелательной в России организации», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что «МБХ медиа» публиковало информационные материалы иностранного общественного сетевого движения «Открытая Россия», признанного нежелательным на территории РФ. По данным Генпрокуратуры, организация вела деятельность по дестабилизации внутриполитической обстановки.
С 10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение компанией требования об удалении материалов с запрещенной информацией. По данным ведомства, с 2017 г. соцсеть не удалила более 3 тыс. таких материалов, в частности, посты о способах самоубийства и с призывами к нему, а также о методах изготовления и использования наркотиков. Роскомнадзор допустил полную блокировку Twitter в России через месяц в случае продолжения игнорирования требований российского законодательства.