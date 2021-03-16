Роскомнадзор допустил блокировку Twitter в России через месяц
Роскомнадзор заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Вадима Субботина.
«Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — сказал Субботин. Он отметил, что ведомство будет наблюдать за реакцией Twitter в течение месяца, после чего в зависимости от действий компании будет принято соответствующее решение.
1 марта Роскомнадзор сообщил, что с 2017 г. Twitter не удалил 2 862 материала с запрещенной информацией, в частности посты о способах самоубийства и с призывами к нему, а также о методах изготовления и использования наркотиков. При этом за три года ведомство отправило соцсети более 28 тыс. запросов о блокировке запрещенной информации. С 10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение компанией требования об удалении таких материалов.
Агентство Reuters со ссылкой на представителя компании сообщило, что та обеспокоена попытками России «заблокировать или ограничить общественную дискуссию».