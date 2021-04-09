Группа «Каста» сообщила о запрете выступать в Минске из-за текстов песен

«Друзья, за два дня до концерта Касты в Минске управление культуры минского городского исполнительного комитета, "изучив материалы и тексты песен", аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения нашего концерта (в Беларуси без него концерты не проводятся)», — говорится в сообщении. Отмечается что организатор прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем. «В течение нескольких дней мы сообщим вам — это перенос или отмена», — сообщила группа.