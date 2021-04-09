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Группа «Каста» сообщила о запрете выступать в Минске из-за текстов песен

Ведомости

Управление культуры минского городского исполнительного комитета аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение российской рэп-группе «Каста»  после изучения материалов и текстов их песен. Об этом говорится в Instagram-аккаунте группы. 

«Друзья, за два дня до концерта Касты в Минске управление культуры минского городского исполнительного комитета, "изучив материалы и тексты песен", аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения нашего концерта (в Беларуси без него концерты не проводятся)», — говорится в сообщении. Отмечается что организатор прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем. «В течение нескольких дней мы сообщим вам — это перенос или отмена», — сообщила группа.

Последний альбом «Касты» вышел 11 декабря 2020 г. Он называется «Чернила осьминога». На пластинке 16 треков, среди которых фиты с рэпером Рэм Диггой, а также композитором Раймондом Паулсом и певицей Mirdza Zivere. 

В конце ноября 2020 г. группа выпустила клип на трек «Выходи гулять» — в нем руководитель силовиков избивает протестующих, а потом возвращается домой и буквально умывается кровью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных