Онлайн-кинотеатр Okko потерял 500 000 подписчиков за три месяца

При этом, по данным аналитической компании Telecom Daily, доля рынка Okko по итогам 2020 г. сократилась с 15% до 13,6%. Лидер рынка — онлайн-кинотеатр ivi также снизил свою долю с 25% до 22,5%. Рост более чем вдвое показал Netflix (с 4% до 8,4%), более чем вдвое увеличилась доля видеоплатформы, принадлежащей «Яндексу» — Кинопоиск HD: с 3% в I квартале прошлого года до 7,1% за отчетный период.