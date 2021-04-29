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Онлайн-кинотеатр Okko потерял 500 000 подписчиков за три месяца

Ведомости

Количество подписчиков онлайн-кинотеатра Okko в I квартале 2021 г. упало до 1,9 млн. Это следует из финансовой отчетности Сбербанка по МСФО. По итогам IV квартала прошлого года число подписчиков составляло 2,4 млн.

Представитель банка заявил РБК, что реальных подписчиков не стало меньше, а в отчете представлены уточненные показатели: банк решил разделить тех, кто реально платит за сервис и тех, кто пришел по промокодам и другим акциям, уверяет представитель Сбербанка. 

В октябре 2020 г. Сбербанк объявил о консолидации Rambler Group, куда входит Okko, выкупив оставшиеся 45% у бизнесмена Александра Мамута. В январе 2021 г. в отставку ушла гендиректор онлайн-кинотеатра Яна Бардинцева, возглавлявшая Okko с конца 2019 г. На ее место пришел бывший вице-президент Сбербанка, отвечавший за развитие розничного блока Максим Евдокимов.

Выручка направления «Развлечения» Сбербанка, куда входят Okko и аудиостриминговая платформа «Сберзвук», выросла за указанный период более чем вдвое — до 2,8 млрд руб. против 1,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. 

При этом, по данным аналитической компании Telecom Daily, доля рынка Okko по итогам 2020 г. сократилась с 15% до 13,6%. Лидер рынка — онлайн-кинотеатр ivi также снизил свою долю с 25% до 22,5%. Рост более чем вдвое показал Netflix (с 4% до 8,4%), более чем вдвое увеличилась доля видеоплатформы, принадлежащей «Яндексу» — Кинопоиск HD: с 3% в I квартале прошлого года до 7,1% за отчетный период. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных