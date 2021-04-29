Онлайн-кинотеатр Okko потерял 500 000 подписчиков за три месяца
Количество подписчиков онлайн-кинотеатра Okko в I квартале 2021 г. упало до 1,9 млн. Это следует из финансовой отчетности Сбербанка по МСФО. По итогам IV квартала прошлого года число подписчиков составляло 2,4 млн.
В октябре 2020 г. Сбербанк объявил о консолидации Rambler Group, куда входит Okko, выкупив оставшиеся 45% у бизнесмена Александра Мамута. В январе 2021 г. в отставку ушла гендиректор онлайн-кинотеатра Яна Бардинцева, возглавлявшая Okko с конца 2019 г. На ее место пришел бывший вице-президент Сбербанка, отвечавший за развитие розничного блока Максим Евдокимов.
Выручка направления «Развлечения» Сбербанка, куда входят Okko и аудиостриминговая платформа «Сберзвук», выросла за указанный период более чем вдвое — до 2,8 млрд руб. против 1,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
При этом, по данным аналитической компании Telecom Daily, доля рынка Okko по итогам 2020 г. сократилась с 15% до 13,6%. Лидер рынка — онлайн-кинотеатр ivi также снизил свою долю с 25% до 22,5%. Рост более чем вдвое показал Netflix (с 4% до 8,4%), более чем вдвое увеличилась доля видеоплатформы, принадлежащей «Яндексу» — Кинопоиск HD: с 3% в I квартале прошлого года до 7,1% за отчетный период.