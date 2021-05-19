Манижа вышла в финал «Евровидения»

Manizha исполнила песню Russian Woman («Русская женщина»). Она вышла на сцену в платье, которое было сшито из лоскутов ткани, отправленных женщинами разных национальностей со всей России. Во время песни на экране появлялись работы русских художниц, а в конце — хор женщин со всей России, с которым спела Манижа.