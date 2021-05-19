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Манижа вышла в финал «Евровидения»

Ведомости

Представляющая Россию на «Евровидении» певица Манижа (Манижа Сангин) вышла в финал музыкального конкурса. Первый полуфинал состоялся на арене Ahoy в Роттердаме, его трансляция шла на YouTube.

Manizha исполнила песню Russian Woman («Русская женщина»). Она вышла на сцену в платье, которое было сшито из лоскутов ткани, отправленных женщинами разных национальностей со всей России. Во время песни на экране появлялись работы русских художниц, а в конце — хор женщин со всей России, с которым спела Манижа.

Финал конкурса состоится 22 мая. По итогам первого полуфинала в него вышли Россия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Второй полуфинал пройдет 20 мая.

Манижа Сангин – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. По результатам зрительского голосования в ходе национального отбора на конкурс она набрала 39,7%. Ее композиция Russian Woman стала первой за 12 лет песней на русском языке, исполненной на «Евровидении».

Позже певица стала получать в свой адрес ксенофобные комментарии и угрозы, она подверглась критике со стороны отдельных политиков и организаций. В частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом текст песни, а Следственный комитет получил обращение от редакции издания «Ветеранские вести» с просьбой проверить текст на возможные противоправные высказывания, оскорбляющие достоинство русских женщин.

Негативно о композиции высказывались и в РПЦ. Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе утверждал, что песня Манижи возмутила православных женщин, писали «РИА Новости». В Кремле отказались давать оценку участию испольнительницы в конкурсе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не считает это своей заботой.

Ранее по теме: В Кремле отреагировали на проверку СК песни Манижи для «Евровидения»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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