Манижа вышла в финал «Евровидения»
Представляющая Россию на «Евровидении» певица Манижа (Манижа Сангин) вышла в финал музыкального конкурса. Первый полуфинал состоялся на арене Ahoy в Роттердаме, его трансляция шла на YouTube.
Manizha исполнила песню Russian Woman («Русская женщина»). Она вышла на сцену в платье, которое было сшито из лоскутов ткани, отправленных женщинами разных национальностей со всей России. Во время песни на экране появлялись работы русских художниц, а в конце — хор женщин со всей России, с которым спела Манижа.
Финал конкурса состоится 22 мая. По итогам первого полуфинала в него вышли Россия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Второй полуфинал пройдет 20 мая.
Манижа Сангин – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. По результатам зрительского голосования в ходе национального отбора на конкурс она набрала 39,7%. Ее композиция Russian Woman стала первой за 12 лет песней на русском языке, исполненной на «Евровидении».
Позже певица стала получать в свой адрес ксенофобные комментарии и угрозы, она подверглась критике со стороны отдельных политиков и организаций. В частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом текст песни, а Следственный комитет получил обращение от редакции издания «Ветеранские вести» с просьбой проверить текст на возможные противоправные высказывания, оскорбляющие достоинство русских женщин.
Негативно о композиции высказывались и в РПЦ. Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе утверждал, что песня Манижи возмутила православных женщин, писали «РИА Новости». В Кремле отказались давать оценку участию испольнительницы в конкурсе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не считает это своей заботой.
Everyone needs to know...THIS IS MANIZHA! #Eurovision 🇷🇺 pic.twitter.com/e7COOweTCF— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021