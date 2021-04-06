В Кремле отреагировали на проверку СК песни Манижи для «Евровидения»
Общественные организации вправе обращаться со своим мнением в соответствующие органы власти, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о начале проверки Следственным комитетом песни певицы Манижи для «Евровидения» в связи с обращением АНО «Ветеранские вести».
«Безусловно, они имеют право на определенное мнение и они имеют право на обращения в соответствующие органы, исходя из этого своего мнения. Поэтому здесь они действуют абсолютно законно. Является ли это действиями, которые идут со знаком плюс или со знаком минус – это не нам судить», – сказал Песков.
Он отметил, что одни общественные организации занимаются «более субстантивными делами, которые действительно актуальны для большинства граждан», другие – менее субстантивными, такими, как песня Манижи. «Все-таки вряд ли нужно концентрировать все свое внимание на подобном конкурсе, который не имеет отношения к нашей повседневной жизни и первоочередным задачам», – подчеркнул пресс-секретарь президента. Однако каждая общественная организация действует по своему усмотрению, и это «их дело», добавил он.
Манижа (Манижа Сангин) – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. По результатам зрительского голосования в ходе национального отбора на конкурс она набрала 39,7%. Сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что СК начал проверку песни Манижи для «Евровидения». Поводом стало обращение АНО «Ветеранские вести». По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.
Ранее сообщалось, что СКР получил обращение общественной организации с просьбой проверить текст песни певицы Манижи для «Евровидения» на возможные противоправные высказывания. Редакция издания «Ветеранские вести» в своем обращении к председателю СКР Александру Бастрыкину назвала сценический номер Манижи в песне Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.