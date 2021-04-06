В Кремле отреагировали на проверку СК песни Манижи для «Евровидения»

Он отметил, что одни общественные организации занимаются «более субстантивными делами, которые действительно актуальны для большинства граждан», другие – менее субстантивными, такими, как песня Манижи. «Все-таки вряд ли нужно концентрировать все свое внимание на подобном конкурсе, который не имеет отношения к нашей повседневной жизни и первоочередным задачам», – подчеркнул пресс-секретарь президента. Однако каждая общественная организация действует по своему усмотрению, и это «их дело», добавил он.