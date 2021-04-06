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ТАСС узнал о начале проверки СК песни Манижи для «Евровидения»

Ведомости

Следственный комитет начал проверку песни певицы Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2021». Поводом стало обращение АНО «Ветеранские вести», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи "Русская женщина", — цитирует агентство собеседника. По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении или отказе о возбуждении дела, отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что СКР получил обращение общественной организации с просьбой проверить текст песни певицы Манижи для «Евровидения» на возможные противоправные высказывания. Редакция издания «Ветеранские вести» в своем обращении к председателю СКР Александру Бастрыкину назвала сценический номер Манижи в песне Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России. На текст песни также обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав его бредом.

Манижа (Манижа Сангин) – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. По результатам зрительского голосования в ходе национального отбора на конкурс она набрала 39,7%. Ее композиция Russian Woman станет первой за 12 лет песней на русском языке, исполненной на «Евровидении».

Конкурс «Евровидение-2021» состоится 18-22 мая на стадионе Ahoy  в Роттердаме (Нидерланды) в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников.

Ранее по теме: СК попросили проверить песню Манижи для «Евровидения»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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