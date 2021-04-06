ТАСС узнал о начале проверки СК песни Манижи для «Евровидения»

Ранее сообщалось, что СКР получил обращение общественной организации с просьбой проверить текст песни певицы Манижи для «Евровидения» на возможные противоправные высказывания. Редакция издания «Ветеранские вести» в своем обращении к председателю СКР Александру Бастрыкину назвала сценический номер Манижи в песне Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России. На текст песни также обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав его бредом.