ТАСС узнал о начале проверки СК песни Манижи для «Евровидения»
Следственный комитет начал проверку песни певицы Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2021». Поводом стало обращение АНО «Ветеранские вести», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи "Русская женщина", — цитирует агентство собеседника. По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении или отказе о возбуждении дела, отметил собеседник.
Ранее сообщалось, что СКР получил обращение общественной организации с просьбой проверить текст песни певицы Манижи для «Евровидения» на возможные противоправные высказывания. Редакция издания «Ветеранские вести» в своем обращении к председателю СКР Александру Бастрыкину назвала сценический номер Манижи в песне Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России. На текст песни также обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав его бредом.
Манижа (Манижа Сангин) – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. По результатам зрительского голосования в ходе национального отбора на конкурс она набрала 39,7%. Ее композиция Russian Woman станет первой за 12 лет песней на русском языке, исполненной на «Евровидении».
Конкурс «Евровидение-2021» состоится 18-22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников.