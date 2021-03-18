СК попросили проверить песню Манижи для «Евровидения»

Конкурс «Евровидение-2021» состоится 18-22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников. В 2020 г. «Евровидение» было отменено из-за пандемии коронавируса. Тогда Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big с композицией Uno.