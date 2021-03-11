Организаторы потребовали от Минска заменить выдвинутую на «Евровидение» песню

В EBU пришли к выводу, что песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» «ставит под сомнение неполитический характер конкурса» и в нынешнем виде не может участвовать в нем. В случае невыполнения требований Белоруссия может быть дисквалифицирована, подчеркнули организаторы.