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Организаторы потребовали от Минска заменить выдвинутую на «Евровидение» песню

Ведомости

Европейский вещательный союз (EBU) потребовал от Белоруссии заменить выдвинутую на «Евровидение» песню, следует из заявления организации, опубликованного на сайте конкурса. 

«Мы попросили предпринять все необходимые шаги для отправки измененной версии или новой песни, соответствующей правилам ESC («Евровидения» — прим. ред.)», — говорится в заявлении.

В EBU пришли к выводу, что песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» «ставит под сомнение неполитический характер конкурса» и в нынешнем виде не может участвовать в нем. В случае невыполнения требований Белоруссия может быть дисквалифицирована, подчеркнули организаторы. 

Конкурс «Евровидение-2021» состоится 18-22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников. Присутствие зрителей на арене пока не оговаривалось.

Россию на конкурсе представит певица Манижа с песней Russian Woman. «Евровидение-2020» официально отменили из-за рисков распространения коронавируса. В прошлом году Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с композицией Uno.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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