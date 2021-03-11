Организаторы потребовали от Минска заменить выдвинутую на «Евровидение» песню
Европейский вещательный союз (EBU) потребовал от Белоруссии заменить выдвинутую на «Евровидение» песню, следует из заявления организации, опубликованного на сайте конкурса.
«Мы попросили предпринять все необходимые шаги для отправки измененной версии или новой песни, соответствующей правилам ESC («Евровидения» — прим. ред.)», — говорится в заявлении.
В EBU пришли к выводу, что песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» «ставит под сомнение неполитический характер конкурса» и в нынешнем виде не может участвовать в нем. В случае невыполнения требований Белоруссия может быть дисквалифицирована, подчеркнули организаторы.
Конкурс «Евровидение-2021» состоится 18-22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников. Присутствие зрителей на арене пока не оговаривалось.
Россию на конкурсе представит певица Манижа с песней Russian Woman. «Евровидение-2020» официально отменили из-за рисков распространения коронавируса. В прошлом году Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с композицией Uno.