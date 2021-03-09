Стал известен кандидат от России на «Евровидение-2021»
Кандидатом от России на Евровидении-2021 г. будет певица Манижа с песней «Russian Woman». Она отправится на конкурс по результатам первого за 10 лет национального отбора в эфире «Первого канала».
Манижа, по результатам зрительского голосования, набрала 39,7%. Ее композиция станет первой за 12 лет песней на русском языке, исполненной на «Евровидении». Манижа (Манижа Сангин) — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 г. она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.
Второе место в национальном отборе занял дуэт #2Маши, с композицией «Bitter words» (35,7%), третье — группа Therr Maitz с песней «Future is bright» (24,6%).
Конкурс «Евровидение-2021» состоится 18-22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников. В частности, количество журналистов, присутствующих на мероприятии, будет ограничено до 500 человек, еще 1000 человек смогут освещать конкурс в специальном пресс-центре. Присутствие зрителей на арене пока не оговаривалось.
В 2020 г. «Евровидение» было отменено из-за пандемии коронавируса. Тогда Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big с композицией Uno.