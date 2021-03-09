Стал известен кандидат от России на «Евровидение-2021»

Конкурс «Евровидение-2021» состоится 18-22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников. В частности, количество журналистов, присутствующих на мероприятии, будет ограничено до 500 человек, еще 1000 человек смогут освещать конкурс в специальном пресс-центре. Присутствие зрителей на арене пока не оговаривалось.