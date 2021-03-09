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Стал известен кандидат от России на «Евровидение-2021»

Ведомости

Кандидатом от России на Евровидении-2021 г. будет певица Манижа с песней «Russian Woman». Она отправится на конкурс по результатам первого за 10 лет национального отбора в эфире «Первого канала».

Манижа, по результатам зрительского голосования, набрала  39,7%. Ее композиция станет первой за 12 лет песней на русском языке, исполненной на «Евровидении». Манижа (Манижа Сангин) — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 г. она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.

Второе место в национальном отборе занял дуэт #2Маши, с композицией «Bitter words» (35,7%), третье — группа Therr Maitz с песней «Future is bright» (24,6%).

Конкурс «Евровидение-2021» состоится 18-22 мая на стадионе Ahoy  в Роттердаме (Нидерланды) в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников. В частности, количество журналистов, присутствующих на мероприятии, будет ограничено до 500 человек, еще 1000 человек смогут освещать конкурс в специальном пресс-центре. Присутствие зрителей на арене пока не оговаривалось.

В 2020 г. «Евровидение» было отменено из-за пандемии коронавируса. Тогда Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big с композицией Uno.

Ранее по теме: Евровидение-2021 пройдет в урезанном формате

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных