Евровидение-2021 пройдет в урезанном формате
Музыкальный конкурс «Евровидение-2021» планируется провести в урезанном офлайн-формате — составы делегаций и количество журналистов будут сокращены. При этом решение о присутствии публики на шоу пока не принято, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организаторов конкурса.
«65-й крупнейший в мире конкурс с живой музыкой может состояться в рамках "сценария B" — в формате уменьшенной, но амбициозной версии конкурса со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, социальным дистанцированием», — заявили организаторы, отметив, что решение было недавно подтверждено референс-группой конкурса, руководством мероприятия и исполнительным советом Европейского вещательного союза.
Уточняется, что количество журналистов, присутствующих на мероприятии, будет ограничено до 500 человек, еще 1000 человек смогут освещать конкурс в специальном пресс-центре.
О том, что «нормальный» формат конкурса не может состояться в нынешних обстоятельствах, организаторы объявили в феврале.
Ранее сообщалось, что участие в «Евровидении-2021» подтвердила 41 страна, в том числе Россия. Конкурс «Евровидение-2020» официально отменили из-за рисков распространения коронавируса. В прошлом году Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с композицией Uno.