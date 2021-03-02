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Евровидение-2021 пройдет в урезанном формате

Ведомости

Музыкальный конкурс «Евровидение-2021» планируется провести в урезанном офлайн-формате — составы делегаций и количество журналистов будут сокращены. При этом решение о присутствии публики на шоу пока не принято, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организаторов конкурса.

«65-й крупнейший в мире конкурс с живой музыкой может состояться в рамках "сценария B" — в формате уменьшенной, но амбициозной версии конкурса со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, социальным дистанцированием», — заявили организаторы, отметив, что решение было недавно подтверждено референс-группой конкурса, руководством мероприятия и исполнительным советом Европейского вещательного союза.

Уточняется, что количество журналистов, присутствующих на мероприятии, будет ограничено до 500 человек, еще 1000 человек смогут освещать конкурс в специальном пресс-центре.

О том, что «нормальный» формат конкурса не может состояться в нынешних обстоятельствах, организаторы объявили в феврале.

Ранее сообщалось, что участие в «Евровидении-2021» подтвердила 41 страна, в том числе Россия. Конкурс «Евровидение-2020» официально отменили из-за рисков распространения коронавируса. В прошлом году Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с композицией Uno.

Ранее по теме: Россия примет участие в конкурсе «Евровидение-2021»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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