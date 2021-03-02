Евровидение-2021 пройдет в урезанном формате

«65-й крупнейший в мире конкурс с живой музыкой может состояться в рамках "сценария B" — в формате уменьшенной, но амбициозной версии конкурса со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, социальным дистанцированием», — заявили организаторы, отметив, что решение было недавно подтверждено референс-группой конкурса, руководством мероприятия и исполнительным советом Европейского вещательного союза.