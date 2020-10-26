Россия примет участие в конкурсе «Евровидение-2021»

Участие в международном музыкальном песенном конкурсе «Евровидение-2021» подтвердила 41 страна, в том числе Россия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов смотра. Финал конкурса состоится в Роттердаме 22 мая. Как сообщает «РИА Новости», трансляцию покажет «Первый канал».