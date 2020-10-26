Россия примет участие в конкурсе «Евровидение-2021»
«В пресс-службе Первого канала информацию об участии России подтвердили», — передает агентство. Отмечается, что на «Евровидение-2020» заявку подавала также 41 страна.
По данным организаторов, в песенном конкурсе в 2021 г. примут участие Австралия, Бельгия, Белоруссия, Болгария, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Украина и другие государства.
Ранее конкурс «Евровидение-2020» официально отменили из-за рисков распространения коронавируса. В этом году Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с композицией Uno.