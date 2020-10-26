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Россия примет участие в конкурсе «Евровидение-2021»

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Участие в международном музыкальном песенном конкурсе «Евровидение-2021» подтвердила 41 страна, в том числе Россия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов смотра. Финал конкурса состоится в Роттердаме 22 мая. Как сообщает «РИА Новости», трансляцию покажет «Первый канал».

«В пресс-службе Первого канала информацию об участии России подтвердили», — передает агентство. Отмечается, что на «Евровидение-2020» заявку подавала также 41 страна.

По данным организаторов, в песенном конкурсе в 2021 г. примут участие Австралия, Бельгия, Белоруссия, Болгария, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Украина и другие государства.

Ранее конкурс «Евровидение-2020» официально отменили из-за рисков распространения коронавируса. В этом году Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с композицией Uno.

Ранее по теме: «Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных