«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
6 марта нидерландская компания NPO, которой в 2020 г. принадлежат права на проведение конкурса «Евровидение» в Роттердаме, заявила, что рассматривает «альтернативные планы действий» в связи с первым случаем смерти от COVID-19 в стране. Организаторы приняли решение отменить конкурс из-за «неопределенности, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции», а также из-за ограничений, введенными властями разных стран.
В этом году Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с композицией Uno.
«Мы сожалеем от отмене "Евровидения". Для себя сочтем, что в 2020 г. на "Евровидении" по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big», ‒ заявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
По данным на 18 марта, в Нидерландах было зафиксировано 1705 случаев заражения коронавирусом, 43 человека скончались.