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«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Ведомости

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.

6 марта нидерландская компания NPO, которой в 2020 г. принадлежат права на проведение конкурса «Евровидение» в Роттердаме, заявила, что рассматривает «альтернативные планы действий» в связи с первым случаем смерти от COVID-19 в стране. Организаторы приняли решение отменить конкурс из-за «неопределенности, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции», а также из-за ограничений, введенными властями разных стран.

В этом году Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с композицией Uno.

«Мы сожалеем от отмене "Евровидения". Для себя сочтем, что в 2020 г. на "Евровидении" по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big», ‒ заявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

По данным на 18 марта, в Нидерландах было зафиксировано 1705 случаев заражения коронавирусом, 43 человека скончались.

Ранее по теме: На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big
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