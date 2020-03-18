«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

6 марта нидерландская компания NPO, которой в 2020 г. принадлежат права на проведение конкурса «Евровидение» в Роттердаме, заявила, что рассматривает «альтернативные планы действий» в связи с первым случаем смерти от COVID-19 в стране. Организаторы приняли решение отменить конкурс из-за «неопределенности, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции», а также из-за ограничений, введенными властями разных стран.