На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big

Победу на «Евровидении-2019» одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Согласно правилам «Евровидения», в следующем году конкурс пройдет в этой стране. От России в конкурсе принимал участие Сергей Лазарев. Он занял третье место. До этого он представлял Россию на конкурсе в 2016 г. Тогда певец также занял третье место, победив при этом в зрительском голосовании.