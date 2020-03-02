На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big
«Первый канал» в эфире программы «Время» объявил, что Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме, представит фрик-рейв-группа Little Big.
Группа была основана Ильей Прусикиным в 2013 г. в Санкт-Петербурге. Она резко стала популярной после того, как выступила на разогреве на концерте Die Antwoord. Группа описывает свой стиль как сатирическую арт-коллаборацию, писал журнал «Собака», и обыгрывает в клипах и песнях стереотипы о русских.
В интервью «Афише» в 2016 г. Прусикин рассказывал, что целевая аудитория группы – иностранцы: «У меня есть сверхидея, я хочу, чтобы русская группа стала мировой». В Европе сатиру в песнях Little Big хорошо понимают, говорил он, а многие русские почему-то уверены, что группа порочит страну.
Little Big известна своими вирусными хитами, один из которых – Skibidi – стал мировой сенсацией, набрав 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрели уже более 350 млн пользователей.
Победу на «Евровидении-2019» одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Согласно правилам «Евровидения», в следующем году конкурс пройдет в этой стране. От России в конкурсе принимал участие Сергей Лазарев. Он занял третье место. До этого он представлял Россию на конкурсе в 2016 г. Тогда певец также занял третье место, победив при этом в зрительском голосовании.