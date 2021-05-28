Украина внесла в «черный список» еще семь артистов из России
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, еще семь российских артистов.
С 28 мая в него были включены актеры Вера Алентова и Евгений Александров, пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия и певица Эльвира Тугушева, известная под псевдонимом Elvira T.7
Ранее, 19 мая, министерство внесло в «черный список» трех российских актеров – Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову.
Украинский Минкульт обнародовал черный список деятелей культуры в 2015 г., в него вошли в том числе российские исполнители. С годами список регулярно пополнялся. В настоящий момент в него включены 199 человек. Перечень составляет министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Если одним из участников фильма является включенное в перечень лицо, Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации в стране фильмов с его участием.