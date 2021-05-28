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Украина внесла в «черный список» еще семь артистов из России

Ведомости

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, еще семь российских артистов.

С 28 мая в него были включены актеры Вера Алентова и Евгений Александров, пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия и певица Эльвира Тугушева, известная под псевдонимом Elvira T.7

Ранее, 19 мая, министерство внесло в «черный список» трех российских актеров – Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову.

Украинский Минкульт обнародовал черный список деятелей культуры в 2015 г., в него вошли в том числе российские исполнители. С годами список регулярно пополнялся. В настоящий момент в него включены 199 человек. Перечень составляет министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Если одним из участников фильма является включенное в перечень лицо, Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации в стране фильмов с его участием.

Ранее по теме: Украина внесла в «черный список» еще трех российских актеров
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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