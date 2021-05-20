Украина внесла в «черный список» еще трех российских актеров
Минкультуры Украины внесло в «черный список» еще трех российских актеров — Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову, сообщатся на сайте министерства.
«Соответствующим приказом министерства от 19 мая 2021 года Копылов, Петренко и Миронова были включены в перечень», — говорится в сообщении.
Ранее в министерство поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении указанных актеров в перечень лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности страны.
Отмечается, что процедура осуществляется автоматически, так как министерство не имеет полномочий принимать решения «включать» или «не включать» в «черный список».
Украинский Минкульт обнародовал черный список деятелей культуры еще в 2015 году, в него вошли в том числе российские исполнители. С годами список регулярно пополнялся.