Трамп сможет восстановить доступ к своим аккаунтам в Facebook через два года
Руководство соцсети решило пересмотреть свое решение о бессрочной блокировке учетных записей Трампа после того, как наблюдательный совет компании подверг критике это решение.
«Мы считаем, что его действия представляют собой серьезное нарушение наших правил, которое заслуживает самого высокого наказания, доступного в соответствии с новыми протоколами о принудительном исполнении. Мы приостанавливаем его учетные записи на два года», — сообщили в Facebook, добавив, что отсчет начинается с 7 января 2021 г.
В конце этого периода соцсеть планирует привлечь экспертов, чтобы оценить риски для общественной безопасности. Если будет решено, что риски сохраняются, то блокировка будет продлена. Если Трамп после снятия блокировки вновь нарушит правила Facebook, то его аккаунты могут быть удалены.
Facebook и Twitter навечно заблокировали Трампа в начале 2021 г. после того, как 6 января его сторонники штурмовали Капитолий и прервали заседание по утверждению Джо Байдена на пост президента США. В результате стычки погибли 5 человек. По мнению руководства соцсетей, именно Трамп в своих публикациях призвал граждан к насилию. Youtube-канал экс-главы государства получил предупреждение.
Блокировку Трампа осудили власти Германии, Франции и России. Даже глава Twitter назвал это «опасным прецедентом», однако заметил, что транслируемая экс-президентом в его соцсетях информация наносила «реальный вред».