Мэри Трамп: бан экс-президента США в Twitter расстроил его больше поражения на выборах
Блокировка аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в Twitter расстроила его гораздо больше, чем поражение на выборах осенью прошлого года, заявила его племянница Мэри Трамп в беседе с Business Insider.
Трампа, по ее словам, также сильно расстроило решение организатора гольф-туров PGA Tour отказаться от проведения игр на принадлежащих ему полях.
Twitter навечно заблокировал Трампа в начале 2021 г. после того, как 6 января его сторонники штурмовали Капитолий и прервали заседание по утверждению Джо Байдена на пост президента США. В результате стычки погибли 5 человек. Руководство социальной сети посчитало, что именно Трамп в своих публикациях призвал граждан к насилию. Наряду с Twitter аккаунт бывшего американского лидера заблокировал Facebook. YouTube-канал экс-главы государства получил предупреждение.
Блокировку Трампа осудили власти Германии, Франции и России. Они сочли это нарушением принципа свободы слова. При этом глава Twitter Джек Дорси назвал подобное решение «опасным прецедентом», однако отметил, что этот шаг был правильным, так как высказывания бывшего американского президента в интернете «наносили реальный вред».