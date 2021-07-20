Материнская компания «Тинькофф банка» вышла из капитала «Кассир.ру»
После изменений доля основного владельца компании Евгения Филькенштейна выросла с 55,87 до 85%, оставшиеся 15% принадлежат Евгении Соловьевой.
В пресс-службе «Тинькофф банка» сообщили «Ведомостям», что сделка была закрыта 7 июля 2021 г., ее коммерческие условия не раскрываются. «Покупателем выступил основной владелец компании. Стороны выражают благодарность за плодотворное сотрудничество на протяжении 3 лет. Дальнейшее развитие этого направления нашей экосистемы мы планируем реализовывать в рамках партнерств, в том числе с компанией «Кассир», — сообщил представитель банка.
TCS закрыла сделку по покупке доли в «Кассир.ру» летом 2018 г., сумма сделки не сообщалась. Тогда компания приобрела в билетном операторе 40%. Данные СПАРКа свидетельствуют, что в феврале 2019 г. доля группы в билетном операторе снизилась до 17,5%, в марте выросла до 35%, а в августе того же года сократилась до 29,13%.
Основной владелец оператора Евгений Филькенштейн известен как президент корпорации «Петербургская музыкальная индустрия» (PMI), как промоутер, который привозил в Россию Мадонну, Леди Гагу и Scooter. Наталья Соловьева — тоже промоутер, основной собственник SAV Entertainment, которая организовывала гастроли в России Пола Маккартни, Элтона Джона, Дэвида Боуи и др.
В интервью «Коммерсанту» в 2019 г. Филькенштейн говорил, что оборот компании за 2018 г. составлял порядка 11 млрд руб.