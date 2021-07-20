Материнская компания «Тинькофф банка» вышла из капитала «Кассир.ру»

TCS закрыла сделку по покупке доли в «Кассир.ру» летом 2018 г., сумма сделки не сообщалась. Тогда компания приобрела в билетном операторе 40%. Данные СПАРКа свидетельствуют, что в феврале 2019 г. доля группы в билетном операторе снизилась до 17,5%, в марте выросла до 35%, а в августе того же года сократилась до 29,13%.