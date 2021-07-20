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Материнская компания «Тинькофф банка» вышла из капитала «Кассир.ру»

Ведомости

Материнская компания «Тинькофф банка» — кипрская TCS Group — вышла из капитала билетного оператора «Кассир.ру», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Изменения произошли 16 июля, до них TCS Group принадлежало 29,13% билетного оператора. 

После изменений доля основного владельца компании Евгения Филькенштейна выросла с 55,87 до 85%, оставшиеся 15% принадлежат Евгении Соловьевой. 

В пресс-службе «Тинькофф банка» сообщили «Ведомостям», что сделка была закрыта 7 июля 2021 г., ее коммерческие условия не раскрываются. «Покупателем выступил основной владелец компании. Стороны выражают благодарность за плодотворное сотрудничество на протяжении 3 лет. Дальнейшее развитие этого направления нашей экосистемы мы планируем реализовывать в рамках партнерств, в том числе с компанией «Кассир», — сообщил представитель банка. 

TCS закрыла сделку по покупке доли в «Кассир.ру» летом 2018 г., сумма сделки не сообщалась. Тогда компания приобрела в билетном операторе 40%. Данные СПАРКа свидетельствуют, что в феврале 2019 г. доля группы в билетном операторе снизилась до 17,5%, в марте выросла до 35%, а в августе того же года сократилась до 29,13%.

Основной владелец оператора Евгений Филькенштейн известен как президент корпорации «Петербургская музыкальная индустрия» (PMI), как промоутер, который привозил в Россию Мадонну, Леди Гагу и Scooter. Наталья Соловьева — тоже промоутер, основной собственник SAV Entertainment, которая организовывала гастроли в России Пола Маккартни, Элтона Джона, Дэвида Боуи и др. 

В интервью «Коммерсанту» в 2019 г. Филькенштейн говорил, что оборот компании за 2018 г. составлял порядка 11 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных