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Netflix ввел обязательную вакцинацию для актеров

Ведомости

Стриминговый сервис Netflix ввел общую политику по вакцинации от коронавируса актеров всех своих проектов, а также тех, кто контактирует с ними на съемочной площадке, сообщил Deadline.

Такие протоколы о работе на прошлой неделе были согласованы с голливудскими профсоюзами и крупными студиями. Это дает продюсерам «возможность проводить политику обязательной вакцинации для актеров и съемочной группы в зоне А на индивидуальной основе». Зона А состоит из актеров и тех, кто контактирует с ними на площадке.

Netflix планирует ввести такой стандарт по всем направлениям в США. Компания стремится к тому, чтобы исключения были крайне редкими и ограничивались медицинскими, религиозными причинами или возрастом.

Ранее Deadline сообщил, что американский актер Шон Пенн отказывается возвращаться к съемкам сериала Gaslit, пока все участники продакшена картины не сделают прививки от коронавируса, а не только актеры и основные члены съемочной группы. Актер готов помочь этому финансово через свой благотворительный фонд CORE, который помогал властям США проводить тестирование на коронавирус.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных