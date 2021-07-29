Netflix ввел обязательную вакцинацию для актеров

Такие протоколы о работе на прошлой неделе были согласованы с голливудскими профсоюзами и крупными студиями. Это дает продюсерам «возможность проводить политику обязательной вакцинации для актеров и съемочной группы в зоне А на индивидуальной основе». Зона А состоит из актеров и тех, кто контактирует с ними на площадке.