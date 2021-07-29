Netflix ввел обязательную вакцинацию для актеров
Стриминговый сервис Netflix ввел общую политику по вакцинации от коронавируса актеров всех своих проектов, а также тех, кто контактирует с ними на съемочной площадке, сообщил Deadline.
Такие протоколы о работе на прошлой неделе были согласованы с голливудскими профсоюзами и крупными студиями. Это дает продюсерам «возможность проводить политику обязательной вакцинации для актеров и съемочной группы в зоне А на индивидуальной основе». Зона А состоит из актеров и тех, кто контактирует с ними на площадке.
Netflix планирует ввести такой стандарт по всем направлениям в США. Компания стремится к тому, чтобы исключения были крайне редкими и ограничивались медицинскими, религиозными причинами или возрастом.
Ранее Deadline сообщил, что американский актер Шон Пенн отказывается возвращаться к съемкам сериала Gaslit, пока все участники продакшена картины не сделают прививки от коронавируса, а не только актеры и основные члены съемочной группы. Актер готов помочь этому финансово через свой благотворительный фонд CORE, который помогал властям США проводить тестирование на коронавирус.