Суд поддержал Роскомнадзор по делу о блокировке 12 видео на Youtube

Иск Google к Роскомнадзору был подан 23 апреля и принят к производству 11 мая. Компания впервые подала такой иск к ведомству, ранее она выступала на суде только в качестве ответчика или третьего лица. Всего Google получил от ведомства более 26 тыс. требований об удалении материалов, из них на Youtube — 5 тыс. В отношении компании с начала года ведомство выписало 11 административных протоколов. Сумма назначенных штрафов составила 6 млн руб.