Суд поддержал Роскомнадзор по делу о блокировке 12 видео на Youtube
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить заявление Google к Роскомнадзору, в котором оспаривалось требование о блокировке 12 роликов на Youtube с призывами к участию несовершеннолетних в несогласованных акциях. Об этом сообщает «Интерфакс» из зала суда.
«В удовлетворении заявленных требований отказать», — цитирует агентство судью.
Американская компания оспаривала требования Роскомнадзора, касающиеся ограничения доступа к 12 видео на Youtube. Как рассказали агентству в ведомстве, в судебном иске речь идет о 12 ссылках на противоправный контент на Youtube. Ведомство направило к Google уведомления об ограничении доступа к материалам с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах. Уведомления были направлены в январе 2021 г. на основании требования Генпрокуратуры.
Иск Google к Роскомнадзору был подан 23 апреля и принят к производству 11 мая. Компания впервые подала такой иск к ведомству, ранее она выступала на суде только в качестве ответчика или третьего лица. Всего Google получил от ведомства более 26 тыс. требований об удалении материалов, из них на Youtube — 5 тыс. В отношении компании с начала года ведомство выписало 11 административных протоколов. Сумма назначенных штрафов составила 6 млн руб.
Ранее журналисты The Wall Street Journal провели расследование и пришли к выводу, что в поиске видео Google отдает предпочтение роликам на Youtube, которая принадлежит компании. В связи с этим платформы конкурентов, такие как Facebook Watch, Twitch и Dailymotion недополучают трафик, считают участники рынка. По их словам, в России аналогичная ситуация ‒ поисковые системы продвигают свои платформы, а не связанные с ними видеохостинги недополучают трафик.