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Суд поддержал Роскомнадзор по делу о блокировке 12 видео на Youtube

Ведомости

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить заявление Google к Роскомнадзору, в котором оспаривалось требование о блокировке 12 роликов на Youtube с призывами к участию несовершеннолетних в несогласованных акциях. Об этом сообщает «Интерфакс» из зала суда.

«В удовлетворении заявленных требований отказать», — цитирует агентство судью.

Американская компания оспаривала требования Роскомнадзора, касающиеся ограничения доступа к 12 видео на Youtube. Как рассказали агентству в ведомстве, в судебном иске речь идет о 12 ссылках на противоправный контент на Youtube. Ведомство направило к Google уведомления об ограничении доступа к материалам с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах. Уведомления были направлены в январе 2021 г. на основании требования Генпрокуратуры.

Иск Google к Роскомнадзору был подан 23 апреля и принят к производству 11 мая. Компания впервые подала такой иск к ведомству, ранее она выступала на суде только в качестве ответчика или третьего лица. Всего Google получил от ведомства более 26 тыс. требований об удалении материалов, из них на Youtube — 5 тыс. В отношении компании с начала года ведомство выписало 11 административных протоколов. Сумма назначенных штрафов составила 6 млн руб.

Ранее журналисты The Wall Street Journal провели расследование и пришли к выводу, что в поиске видео Google отдает предпочтение роликам на Youtube, которая принадлежит компании. В связи с этим платформы конкурентов, такие как Facebook Watch, Twitch и Dailymotion недополучают трафик, считают участники рынка. По их словам, в России аналогичная ситуация ‒ поисковые системы продвигают свои платформы, а не связанные с ними видеохостинги недополучают трафик.

Ранее по теме: Журналисты уличили Google в продвижении видео YouTube в ущерб конкурентам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных