Журналисты уличили Google в продвижении видео YouTube в ущерб конкурентам

Генеральный директор PromoPult Алексей Штарев считает ситуацию хорошо знакомой для специалистов по продвижению сайтов в поисковой выдаче. «Манипуляция выдачей в пользу собственных продуктов ‒ это совершенно релевантный тренд не только в Google, но и в Яндексе», ‒ пояснил Штарев. Для пользователей нет принципиальной разницы, на каком из видеохостингов увидеть контент, так как все сервисы обладают похожим функционалом. А вот площадки, не принадлежащие крупным поисковикам, недополучают трафик. Кроме трафика в будущем возникает и другая проблема для участников рынка. Если производители контента увидят, что площадка может привлечь больше просмотров ролику, они будут уделять такой площадке больше внимания.