Журналисты уличили Google в продвижении видео YouTube в ущерб конкурентам

Журналисты уличили Google в продвижении видео YouTube в ущерб конкурентамЭто может привести к новому антимонопольному расследованию, считают юристы
Журналисты The Wall Street Journal провели расследование и пришли к выводу, что в поиске видео Google отдает предпочтение роликам на YouTube. Платформа YouTube принадлежит Google. Получается, что платформы конкурентов, такие как Facebook Watch, Twitch и Dailymotion недополучают трафик.
В России аналогичная ситуация ‒ поисковые системы продвигают свои платформы, а не связанные с ними видеохостинги недополучают трафик, считают участники рынка.
В ходе теста журналисты задавали поисковые запросы по свежим видеороликам, которые одновременно размещались на Facebook Watch, Dailymotion и YouTube. Для видео с Twitch использовалась другая методология: поиск в Google проводился по никам семи самых популярных пользователей видеоигр, которые на момент теста размещали свои ролики на Twitch.
Из этих 98 поисков в 82 случаях Google показал карусель с видео. При поиске по названиям роликов с Facebook Watch ролик с YouTube был на первом месте в карусели в 95% случаев. По названиям с Dailymotion – в 82% случаев. У остальных платформ результат был еще хуже.
Один из ярких примеров ‒ ролик со звездой баскетбола Зионом Уильямсоном, который НБА разместила в январе после долгожданного дебюта баскетболиста в профессиональной лиге. В марте на Facebook Watch у ролика было более 1 млн просмотров и почти 900 комментариев. Практически идентичная версия на YouTube с таким же названием имела около 182 000 просмотров и меньше 400 комментариев. Однако в поисковой выдаче Google ролик на YouTube стоял в выдаче выше, чем версия Facebook.
Пресс-секретарь Google Лара Левин заявила The Wall Street Journal, что поисковик не отдает предпочтения никакой из видеоплатформ.
Аналогичной схемы работы придерживаются и в «Яндексе». В пресс-службе «Яндекса» корреспонденту «Ведомостей» сообщили, что видеопоиск «Яндекса» агрегирует видео из всех доступных источников, в том числе и из YouTube.
«При ранжировании этих видео мы не отдаем предпочтение каким-то хостингам, ранжирование происходит с помощью алгоритмов машинного обучения и основано на множестве факторов», ‒ резюмировали в пресс-службе.
Однако другие участники рынка, опрошенные «Ведомостями», признают, что регулярно сталкиваются с тем, что поисковики ставят собственные платформы выше конкурентов.
«Собственные или связанные с поисковиками сервисы действительно зачастую оказываются в привилегированном положении: ссылки на них оказываются на верхних строках результатов поисковой выдачи. По сути, поисковик уже сделал выбор за пользователя», ‒ пояснил заместитель генерального директора по правовым вопросам IVI Михаил Платов.
Проблемы приоритезации в поиске собственных сервисов поисковиками «Яндекс» и Google признает и генеральный директор «MEGOGO Россия» Виктор Чеканов. Для «не своих» при этом могут действовать и платные опции продвижения, например контекстная реклама.
«Гипотетически, если допустить, что подозрения журналистов WSJ верны, это может стать основанием для антимонопольного расследования в отношении Google по признакам злоупотребления доминирующим положением», ‒ считает Анна Арутюнян, старший юрист антимонопольной практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
Анна Арутюнян напомнила, что похожая ситуация уже была в 2017 г., когда европейский регулятор признал нарушением приоритетное продвижение собственного сервиса Google Shopping через поисковую систему Google. Сайты конкурентов из-за этого теряли трафик, а Google обвинили в злоупотреблении в рамках Евросоюза. Тогда Google был оштрафован Еврокомиссией на 2,42 млрд евро. Сейчас аналогичные действия Google по приоритетному продвижению своего сервиса бронирования путешествий также исследуются Еврокомиссией на предмет злоупотребления. «Описываемые журналистами WSJ действия Google во многом напоминают эти практики и могут послужить сигналом для начала новых расследований», ‒ резюмировала Арутюнян.
Генеральный директор PromoPult Алексей Штарев считает ситуацию хорошо знакомой для специалистов по продвижению сайтов в поисковой выдаче. «Манипуляция выдачей в пользу собственных продуктов ‒ это совершенно релевантный тренд не только в Google, но и в Яндексе», ‒ пояснил Штарев. Для пользователей нет принципиальной разницы, на каком из видеохостингов увидеть контент, так как все сервисы обладают похожим функционалом. А вот площадки, не принадлежащие крупным поисковикам, недополучают трафик. Кроме трафика в будущем возникает и другая проблема для участников рынка. Если производители контента увидят, что площадка может привлечь больше просмотров ролику, они будут уделять такой площадке больше внимания.