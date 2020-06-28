Рекламодатели бойкотируют Facebook

Некоторые агентства, занимающиеся цифровой рекламой, посоветовали клиентам поддержать инициативу. Крупнейшие рекламодатели пока массово на это не пошли. Однако компания Unilever в пятницу уже заявила о приостановке размещения американской рекламы в Facebook и Twitter до конца года. В прошлом году, по данным Pathmatics, Unilever потратила на рекламу в Facebook в США $42,3 млн. В тот же день к закрытию торгов акции Facebook и Twitter подешевели более чем на 8 и 7% соответственно.