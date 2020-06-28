Рекламодатели бойкотируют Facebook

Рекламодатели бойкотируют FacebookОни против разжигающих ненависть постов на его платформах
Рекламодатели недовольны тем, как Facebook модерирует контент. По их мнению, в социальных сетях появляется много дезинформации и накаляющих страсти постов. Интернет-гигант пытается не допустить широкомасштабного бойкота.
К тому, чтобы устроить в июле бойкот Facebook, две недели назад призвали рекламодателей правозащитные организации «Лига против клеветы» и Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения. Они объяснили это тем, что компания отказывается удалять контент, содержащий «теории заговора» и фейковую информацию или разжигающий ненависть между людьми. Сейчас к проблеме появления такого контента в США приковано особое внимание на фоне приближающихся президентских выборов и протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда по вине полиции.
Некоторые агентства, занимающиеся цифровой рекламой, посоветовали клиентам поддержать инициативу. Крупнейшие рекламодатели пока массово на это не пошли. Однако компания Unilever в пятницу уже заявила о приостановке размещения американской рекламы в Facebook и Twitter до конца года. В прошлом году, по данным Pathmatics, Unilever потратила на рекламу в Facebook в США $42,3 млн. В тот же день к закрытию торгов акции Facebook и Twitter подешевели более чем на 8 и 7% соответственно.