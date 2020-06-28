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Рекламодатели бойкотируют Facebook

Они против разжигающих ненависть постов на его платформах
Алексей Невельский
Facebook не собирается менять свою политику из-за угрозы доходам /Reuters

Рекламодатели недовольны тем, как Facebook модерирует контент. По их мнению, в социальных сетях появляется много дезинформации и накаляющих страсти постов. Интернет-гигант пытается не допустить широкомасштабного бойкота.

К тому, чтобы устроить в июле бойкот Facebook, две недели назад призвали рекламодателей правозащитные организации «Лига против клеветы» и Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения. Они объяснили это тем, что компания отказывается удалять контент, содержащий «теории заговора» и фейковую информацию или разжигающий ненависть между людьми. Сейчас к проблеме появления такого контента в США приковано особое внимание на фоне приближающихся президентских выборов и протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда по вине полиции.

Некоторые агентства, занимающиеся цифровой рекламой, посоветовали клиентам поддержать инициативу. Крупнейшие рекламодатели пока массово на это не пошли. Однако компания Unilever в пятницу уже заявила о приостановке размещения американской рекламы в Facebook и Twitter до конца года. В прошлом году, по данным Pathmatics, Unilever потратила на рекламу в Facebook в США $42,3 млн. В тот же день к закрытию торгов акции Facebook и Twitter подешевели более чем на 8 и 7% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных