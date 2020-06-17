Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени
Основатель Telegram Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, которые используют его имя. По его словам, это продолжается больше года.
По словам Дурова, компания неоднократно заявляла, что ни он, ни Telegram «не предлагают людям способов заработка», однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов. Он считает недопустимой ситуацию, когда Facebook более года игнорирует жалобы, «зарабатывая на финансовой неопытности пользователей».
Дуров также выразил надежду, что Facebook компенсирует ущерб, который люди понесли из-за рекламы мошенников и бездействия модераторов компании. «В интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели», — отметил он, призвав пользователей сохранять такие рекламные объявления для возможных в этом случае судебных процессов.