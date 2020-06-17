Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени

Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей, написал Дуров в своем телеграм-канале. Среди потерявших деньги в результате этих схем, по его словам, есть в том числе пожилые люди и пенсионеры.