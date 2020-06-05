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Google заявила о кибератаках из Китая и Ирана на штабы Байдена и Трампа

Ведомости

Хакерские группировки из Китая и Ирана атаковали выборные штабы президента США Дональда Трампа и его потенциального соперника на ноябрьских выборах бывшего вице-президента Джозефа Байдена. О кибератаках сообщил руководитель группы анализа угроз Google (Google's Threat Analysis Group) Шейн Хантли в Twitter.

По словам Хантли, зафиксированные кибератаки не имели никакого успеха. «Мы отправили пользователям предупреждение о нападении и обратились в правоохранительные органы»,— написал написал руководитель службы информбезопасности. Он уточнил, что хакеры из Китая выбрали целью кибератак сотрудников, работающих на выборную кампанию Байдена, а атаки из Ирана были направлены на сотрудников избирательного штаба Трампа.

Иранских и китайских хакеров регулярно обвиняют в атаках на американские государственные органы и организации. 13 мая США обвинили Китай и Иран в попытке украсть интеллектуальную собственность у американских компаний и институтов, разрабатывающих вакцины и лекарства от COVID-19. Они утверждают, что такие кибератаки начались еще в январе.

В заявлении ФБР и занимающегося кибербезопасностью подразделения министерства внутренней безопасности США сказано только о хакерах, аффилированных с Китаем. Но за некоторыми атаками также может стоять Тегеран, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации Трампа. США не назвали жертв хакерских атак и не объяснили, как они пришли к выводу об ответственности Пекина, но пообещали обнародовать дополнительную информацию позже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных