Google заявила о кибератаках из Китая и Ирана на штабы Байдена и Трампа

В заявлении ФБР и занимающегося кибербезопасностью подразделения министерства внутренней безопасности США сказано только о хакерах, аффилированных с Китаем. Но за некоторыми атаками также может стоять Тегеран, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации Трампа. США не назвали жертв хакерских атак и не объяснили, как они пришли к выводу об ответственности Пекина, но пообещали обнародовать дополнительную информацию позже.