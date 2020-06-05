Google заявила о кибератаках из Китая и Ирана на штабы Байдена и Трампа
Хакерские группировки из Китая и Ирана атаковали выборные штабы президента США Дональда Трампа и его потенциального соперника на ноябрьских выборах бывшего вице-президента Джозефа Байдена. О кибератаках сообщил руководитель группы анализа угроз Google (Google's Threat Analysis Group) Шейн Хантли в Twitter.
По словам Хантли, зафиксированные кибератаки не имели никакого успеха. «Мы отправили пользователям предупреждение о нападении и обратились в правоохранительные органы»,— написал написал руководитель службы информбезопасности. Он уточнил, что хакеры из Китая выбрали целью кибератак сотрудников, работающих на выборную кампанию Байдена, а атаки из Ирана были направлены на сотрудников избирательного штаба Трампа.
Иранских и китайских хакеров регулярно обвиняют в атаках на американские государственные органы и организации. 13 мая США обвинили Китай и Иран в попытке украсть интеллектуальную собственность у американских компаний и институтов, разрабатывающих вакцины и лекарства от COVID-19. Они утверждают, что такие кибератаки начались еще в январе.
В заявлении ФБР и занимающегося кибербезопасностью подразделения министерства внутренней безопасности США сказано только о хакерах, аффилированных с Китаем. Но за некоторыми атаками также может стоять Тегеран, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации Трампа. США не назвали жертв хакерских атак и не объяснили, как они пришли к выводу об ответственности Пекина, но пообещали обнародовать дополнительную информацию позже.