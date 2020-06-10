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Google удалил из Play Store более популярного конкурента TikTok

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Google удалил из своего Play Store недавно обошедшее TikTok по числу загрузок приложение Zynn после обвинений последнего в плагиате, сообщает Financial Times. Ранее несколько популярных инфлюенсеров пожаловались Wired, что их видео с других платформ были размещены в Zynn без разрешения.

«Мы признаем, что у нас были некоторые ошибки в этой сфере», — сказали владельцы Zynn, отметив, что у приложения нет технологических возможностей определить, были ли видео, загруженные пользователями, скопированы из других источников. В приложении появилась специальная страница, на которой пользователи могут пожаловаться на оскорбительные видео, но в компании не знают, снимет ли этот шаг претензии Google.

Вскоре после запуска в мае Zynn от китайского стартапа Kuaishou стал самым популярным приложением в США на телефонах Android и iPhone. Приложение почти полностью копирует TikTok и платит пользователям за просмотр видео и регистрацию друзей. Новые пользователи зарабатывают $1 за регистрацию и больше, если продолжают смотреть видео. За каждого нового пользователя, который загружает приложение и начинает смотреть видео по их рекомендации, они получают до $20 долларов.

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Два китайских крупнейших сервиса для обмена короткими видео Kuaishou и ByteDance уже встречались в суде, отмечает FT. Kuaishou в мае подал в суд на Douyin за нарушение прав на товарный знак и недобросовестную конкуренцию, требуя компенсацию в размере 5 млн юаней ($708 000). ByteDance в ответ сообщил китайским СМИ, что у него в процессе три дела против Kuaishou по аналогичным претензиям с требованием 15 млн юаней ($2,1 млн) в качестве компенсации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных