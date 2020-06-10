Google удалил из Play Store более популярного конкурента TikTok

«Мы признаем, что у нас были некоторые ошибки в этой сфере», — сказали владельцы Zynn, отметив, что у приложения нет технологических возможностей определить, были ли видео, загруженные пользователями, скопированы из других источников. В приложении появилась специальная страница, на которой пользователи могут пожаловаться на оскорбительные видео, но в компании не знают, снимет ли этот шаг претензии Google.