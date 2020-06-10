Google удалил из Play Store более популярного конкурента TikTok
Google удалил из своего Play Store недавно обошедшее TikTok по числу загрузок приложение Zynn после обвинений последнего в плагиате, сообщает Financial Times. Ранее несколько популярных инфлюенсеров пожаловались Wired, что их видео с других платформ были размещены в Zynn без разрешения.
«Мы признаем, что у нас были некоторые ошибки в этой сфере», — сказали владельцы Zynn, отметив, что у приложения нет технологических возможностей определить, были ли видео, загруженные пользователями, скопированы из других источников. В приложении появилась специальная страница, на которой пользователи могут пожаловаться на оскорбительные видео, но в компании не знают, снимет ли этот шаг претензии Google.
Вскоре после запуска в мае Zynn от китайского стартапа Kuaishou стал самым популярным приложением в США на телефонах Android и iPhone. Приложение почти полностью копирует TikTok и платит пользователям за просмотр видео и регистрацию друзей. Новые пользователи зарабатывают $1 за регистрацию и больше, если продолжают смотреть видео. За каждого нового пользователя, который загружает приложение и начинает смотреть видео по их рекомендации, они получают до $20 долларов.
Два китайских крупнейших сервиса для обмена короткими видео Kuaishou и ByteDance уже встречались в суде, отмечает FT. Kuaishou в мае подал в суд на Douyin за нарушение прав на товарный знак и недобросовестную конкуренцию, требуя компенсацию в размере 5 млн юаней ($708 000). ByteDance в ответ сообщил китайским СМИ, что у него в процессе три дела против Kuaishou по аналогичным претензиям с требованием 15 млн юаней ($2,1 млн) в качестве компенсации.