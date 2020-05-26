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TikTok опередил YouTube и Netflix по продажам внутри приложения

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TikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок внутри приложения. На этих продажах TikTok и его китайский аналог Douyin в апреле заработали $78 млн. Это больше, чем у YouTube, Netflix и Tinder, cообщает Forbes cо ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower.

По этим данным, в сравнении с апрелем 2019 г. выручка TikTok и Douyin, разработанных китайской ByteDance, выросла в 10 раз. Около 86,6% выручки принес китайский рынок, еще 8,2% — рынок США. В обоих приложениях есть система покупки внутренней валюты, которую можно тратить на поддержку понравившихся авторов. Ни TikTok, ни Douyin не вошли в топ-10 Google Play по покупкам внутри приложения, но заняли первое место среди приложений App Store. На втором месте в общем рейтинге оказался YouTube, выручка которого составила почти $76 млн. Она выросла на 57% в сравнении с апрелем 2019 г. Большая часть выручки от покупок внутри приложения поступила из США (56,4%), на втором месте Япония (11%). 

Bloomberg приводит данные исследовательской компании Emarketer: по ее прогнозам, больше 75 млн пользователей социальных сетей в США 14 лет и старше сделают хотя бы одну покупку внутри приложения — рост на 17,3% в сравнении с 2019 г. 20 мая рыночная стоимость ByteDance, сообщало агентство, превысила $100 млрд. По оценке одного из его собеседников, при одной из сделок по продаже долей ByteDance оценивалась в $140 млрд.

По оценкам самой компании, число пользователей TikTok в мире превышает 700 млн человек, около 40% из них моложе 18 лет. Соцсетью пользуются в 150 странах мира. ByteDance – один из самых дорогих стартапов в мире, который оценивается более чем в $75 млрд. Он был создан китайским предпринимателем Чжаном Имином. Первым приложением компании стал агрегатор новостей Toutiao, а в 2016 г. был запущен TikTok.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных