TikTok опередил YouTube и Netflix по продажам внутри приложения

По этим данным, в сравнении с апрелем 2019 г. выручка TikTok и Douyin, разработанных китайской ByteDance, выросла в 10 раз. Около 86,6% выручки принес китайский рынок, еще 8,2% — рынок США. В обоих приложениях есть система покупки внутренней валюты, которую можно тратить на поддержку понравившихся авторов. Ни TikTok, ни Douyin не вошли в топ-10 Google Play по покупкам внутри приложения, но заняли первое место среди приложений App Store. На втором месте в общем рейтинге оказался YouTube, выручка которого составила почти $76 млн. Она выросла на 57% в сравнении с апрелем 2019 г. Большая часть выручки от покупок внутри приложения поступила из США (56,4%), на втором месте Япония (11%).