Куратор стриминговых сервисов Disney Кевин Майер возглавит TikTok

По оценкам самой компании, число пользователей TikTok в мире превышает 700 млн человек, около 40% из них моложе 18 лет. Соцсетью пользуются в 150 странах мира. ByteDance – один из самых дорогих стартапов в мире, который оценивается более чем в $75 млрд. Он был создан китайским предпринимателем Чжан Имином. Первым приложением компании стал агрегатор новостей Toutiao, а в 2016 г. был запущен TikTok.