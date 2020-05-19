Куратор стриминговых сервисов Disney Кевин Майер возглавит TikTok
Куратор сервисов потокового видео компании Walt Disney Кевин Майер покидает компанию, чтобы стать главным операционным директором китайской ByteDance и возглавить ее социальную сеть для обмена короткими видео TikTok. Об этом говорится в опубликованном на сайте Disney сообщении.
Майер возглавлял потребительский и международный сегмент Disney с момента его основания в 2018 г., на его счету — успешные запускаи ESPN+ и Disney+ и интеграция Hulu. Во время своей карьеры в Disney, Майер также занимал должность главного стратегического директора компании и сыграл важную роль в содействии ряду стратегических приобретений, включая приобретение 21st Century Fox.
В сообщении говорится, что пост руководителя подразделения потокового видео Disney займет Ребекка Кэмпбелл. Она будет контролировать стриминговые сервисы компании по всему миру, в том числе Disney+, который мае достиг 54,5 миллионов платных абонентов менее чем через шесть месяцев после его запуска, ESPN+, Hulu и Hotstar, а также международные каналы Disney, Fox Networks International и Star India. Ранее Кэмпбелл курировала запуск DIsney+ в Европе, Африке и на Среднем Востоке.
На сайте TikTок сообщается, что Майер приступит к своим обязанностям с 1 июня. Отмечается, что Майер будет подчиняться основателю и генеральному директору ByteDance Чжан Имину и отвечать за управление глобальным развитием компании. В качестве главного операционного директора он будет руководить Helo, музыкальными и игровыми подразделениями и займет должность генерального директора TikTok.
По оценкам самой компании, число пользователей TikTok в мире превышает 700 млн человек, около 40% из них моложе 18 лет. Соцсетью пользуются в 150 странах мира. ByteDance – один из самых дорогих стартапов в мире, который оценивается более чем в $75 млрд. Он был создан китайским предпринимателем Чжан Имином. Первым приложением компании стал агрегатор новостей Toutiao, а в 2016 г. был запущен TikTok.