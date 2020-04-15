TikTok и комитет по туризму Москвы запустят аккаунт про столицу

Сейчас на @discovermoscow.tiktok пользователям доступны анонсы акции #ЧитаемДекамерон, где актеры и знаменитости читают новеллы романа Джованни Боккаччо. Кроме того, в аккаунте есть видео онлайн-проекта #Москвастобой, где будут собраны виртуальные экскурсии и онлайн-проекты крупнейших московских учреждений досуга и культуры. К проекту уже присоединились более 30 партнеров, среди которых музеи, театры и другие культурные площадки.