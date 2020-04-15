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TikTok и комитет по туризму Москвы запустят аккаунт про столицу

Ведомости

Китайская социальная сеть для обмена короткими видео TikTok и комитет по туризму Москвы запустят аккаунт о музеях и культурных площадках столицы, рассказали в пресс-службе соцсети. В комитете по туризму «Ведомостям» подтвердили эту информацию.

Сейчас на @discovermoscow.tiktok пользователям доступны анонсы акции #ЧитаемДекамерон, где актеры и знаменитости читают новеллы романа Джованни Боккаччо. Кроме того, в аккаунте есть видео онлайн-проекта #Москвастобой, где будут собраны виртуальные экскурсии и онлайн-проекты крупнейших московских учреждений досуга и культуры. К проекту уже присоединились более 30 партнеров, среди которых музеи, театры и другие культурные площадки.

В конце марта комитет по туризму Москвы запустил сайт stayhome.moscow. Это платформа с виртуальными экскурсиями по Музею современного искусства «Гараж» Третьяковской галерее, Музею русского импрессионизма и многим другим московским музеям, закрытым из-за пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Виртуальные выставки и онлайн-проекты крупнейших московских музеев собрали на одном сайте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных