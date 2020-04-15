TikTok и комитет по туризму Москвы запустят аккаунт про столицу
Китайская социальная сеть для обмена короткими видео TikTok и комитет по туризму Москвы запустят аккаунт о музеях и культурных площадках столицы, рассказали в пресс-службе соцсети. В комитете по туризму «Ведомостям» подтвердили эту информацию.
Сейчас на @discovermoscow.tiktok пользователям доступны анонсы акции #ЧитаемДекамерон, где актеры и знаменитости читают новеллы романа Джованни Боккаччо. Кроме того, в аккаунте есть видео онлайн-проекта #Москвастобой, где будут собраны виртуальные экскурсии и онлайн-проекты крупнейших московских учреждений досуга и культуры. К проекту уже присоединились более 30 партнеров, среди которых музеи, театры и другие культурные площадки.
В конце марта комитет по туризму Москвы запустил сайт stayhome.moscow. Это платформа с виртуальными экскурсиями по Музею современного искусства «Гараж» Третьяковской галерее, Музею русского импрессионизма и многим другим московским музеям, закрытым из-за пандемии коронавируса.