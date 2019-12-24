Владелец мажоритарной доли TikTok может продать ее за $10 млрд

Соцсеть неоднократно обвиняли в сборе данных об американцах с целью передачи китайским спецслужбам. Представители TikTok опровергали эту информацию. В начале декабря агентство Reuters сообщало, что студентка колледжа из Калифорнии подала в суд иск, в котором обвинила соцсеть в передаче ее персональных данных на китайские серверы. Представитель TikTok уверял, что сервис хранит все данные об американских гражданах в США, а резервные копии хранятся в Сингапуре. До этого сервис обвиняли в цензуре политически чувствительного контента – например, несколько видео о протестах в Гонконге были удалены.