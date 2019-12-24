Владелец мажоритарной доли TikTok может продать ее за $10 млрд
Китайская компания ByteDance рассматривает возможность продажи мажоритарной доли в соцсети TikTok, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Владельцы задумались о продаже сервиса для обмена короткими видеороликами из-за претензий, которые предъявляются в последние месяцы властями США.
Соцсеть неоднократно обвиняли в сборе данных об американцах с целью передачи китайским спецслужбам. Представители TikTok опровергали эту информацию. В начале декабря агентство Reuters сообщало, что студентка колледжа из Калифорнии подала в суд иск, в котором обвинила соцсеть в передаче ее персональных данных на китайские серверы. Представитель TikTok уверял, что сервис хранит все данные об американских гражданах в США, а резервные копии хранятся в Сингапуре. До этого сервис обвиняли в цензуре политически чувствительного контента – например, несколько видео о протестах в Гонконге были удалены.
По данным Bloomberg, владельцы компании еще не решили, как действовать. Они могут либо обратиться к юристам, которые будут защищать соцсеть от ограничений со стороны американских регуляторов, либо продать более половины акций TikTok иностранным инвесторам. В этом случае сумма сделки может превысить $10 млрд, отмечает издание. Однако руководство ByteDance хотело бы сохранить контроль над TikTok, поскольку популярность соцсети быстро растет, уточняет Bloomberg.
ByteDance – один из самых дорогих стартапов в мире, который оценивается более чем в $75 млрд. Он был создан китайским предпринимателем Чжан Имином. Первым приложением компании стал агрегатор новостей Toutiao, а в 2016 г. был запущен TikTok. По данным TikTok, число пользователей соцсети во всем мире превышает 500 млн, 40% из которых – моложе 18 лет.