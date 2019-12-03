Студентка в США подала в суд на TikTok за перенос данных на китайские серверы

Представитель TikTok заявил, что сервис хранит все данные об американских гражданах в США, а резервные копии хранятся в Сингапуре. По данным издания, истцом является студентка одного из калифорнийских колледжей по имени Мисти Хонг. Она утверждает, что загрузила приложение TikTok в марте или апреле 2019 г., но так и не создала аккаунт. Спустя несколько месяцев она обнаружила, что сервис TikTok создал для нее учетную запись без ее ведома и загрузил личную информацию о ней, включая биометрические данные, полученные из видео, которые она создала, но не публиковала.