Студентка в США подала в суд на TikTok за перенос данных на китайские серверы
В Калифорнии студентка колледжа подала в суд иск, в котором обвинила сервис обмена короткими видео TikTok в передаче ее персональных данных в Китай, сообщает Reuters. При этом сервис уверял ранее, что данные пользователей не хранятся на китайских серверах.
Сервис TikTok принадлежит компании Beijing ByteDance Technology Co, но работает за пределами Китая, отмечает издание. Сервис крайне популярен среди подростков в США и уже не первый раз привлекает внимание американских властей, обеспокоенных безопасностью персональных данных граждан США, отмечается в материале. Сервис ранее уже обвиняли в цензуре политически чувствительного контента – например, несколько видео о протестах в Гонконге были удалены.
Представитель TikTok заявил, что сервис хранит все данные об американских гражданах в США, а резервные копии хранятся в Сингапуре. По данным издания, истцом является студентка одного из калифорнийских колледжей по имени Мисти Хонг. Она утверждает, что загрузила приложение TikTok в марте или апреле 2019 г., но так и не создала аккаунт. Спустя несколько месяцев она обнаружила, что сервис TikTok создал для нее учетную запись без ее ведома и загрузил личную информацию о ней, включая биометрические данные, полученные из видео, которые она создала, но не публиковала.
В иске утверждается, что сервис TikTok перенес пользовательские данные на два сервера в Китае – bugly.qq.com и umeng.com. Первый сервер принадлежит Tencent, крупнейшему китайскому разработчику программного обеспечения, владеющему мессенджером WeChat. Второй сервер принадлежит китайской Alibaba Group. Кроме того, в иске утверждается, что исходный код китайского поисковика Baidu встроен в приложение TikTok, как и код китайской рекламной службы Igexin. Как обнаружили исследователи в области компьютерной безопасности в 2017 г., этот код позволяет устанавливать шпионские программы на телефон пользователя, отмечает Reuters.