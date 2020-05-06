Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд
Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 5 мая, отчете компании.
Disney сообщила, что ее чистая прибыль за три месяца, закончившихся в марте, упала на 91% в годовом исчислении, до $475 млн. Общая выручка выросла более чем на 20% в годовом исчислении до $18 млрд, чуть опередив прогнозы аналитиков — $17,9 млрд. Этот рост в компании связывают с приобретением развлекательных активов 21st Century Fox в 2019 г. Disney объявила о том, что откажется от выплаты дивидендов в июле, сэкономив до $1,6 млрд, и сократит капитальные расходы на $900 млн.
Большие потери компания понесла из-за прекращения спортивных трансляций и спада рекламных поступлений (Disney владеет ABC, ESPN и другими сетями). Доходы от кинобизнеса компании, который в 2019 г. побил рекорды кассовых сборов серией блокбастеров (Frozen 2; Star Wars: The Rise of Skywalker и другие), снизились на 8% в годовом исчислении и составили $466 млн. Потоковый сервис Disney+, конкурирующий с Netflix и запущенный шесть месяцев назад, по данным на 4 мая, имел 54,5 млн подписчиков. Первоначально компания прогнозировала, что 60 млн подписчиков наберет за четыре года. Операционный убыток бизнес-сегмента компании, в который входит стриминговый сервис, за квартал составил $812 млн при выручке в $4,1 млрд.
Худшие показатели в последнем квартале Disney показала в подразделении тематических парков, где операционная прибыль упала до $639 млн с $1,51 млрд годом ранее. Парки Disney по всему миру остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса, в странах Азии они закрылись с конца января. Компания сообщила, что ее парк в Шанхае откроется 11 мая. Он будет принимать не более 30% от числа посетителей до эпидемии. Для гостей станет обязательным ношение масок, на входе в парк будет осуществляться контроль за температурой тела посетителей.
«Мы видим обнадеживающие признаки постепенного возвращения к некоторому подобию нормальности в Китае», — сказал главный исполнительный директор Боб Чапек на селекторном совещании после публикации отчета (цитата по Bloomberg). Исполнительный председатель Disney Боб Айгер (ушел с поста главного исполнительного директора в февраля 2020 г.) отметил исключительную устойчивость компании. «Я думаю, что в этот раз не будет по-другому», — цитирует Айгера The Financial Times.
В США на 6 мая, по данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных коронавирусом достигло 1 203 502 человек. С начала эпидемии здесь от последствий COVID-19 скончались 71 022 человека, излечились — 190 000. Всего в мире заразились коронавирусом 3 659 271 человек, 256 894 человека умерли из-за инфекции, вылечились более 1 197 000 человек.