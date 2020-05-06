Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд

Disney сообщила, что ее чистая прибыль за три месяца, закончившихся в марте, упала на 91% в годовом исчислении, до $475 млн. Общая выручка выросла более чем на 20% в годовом исчислении до $18 млрд, чуть опередив прогнозы аналитиков — $17,9 млрд. Этот рост в компании связывают с приобретением развлекательных активов 21st Century Fox в 2019 г. Disney объявила о том, что откажется от выплаты дивидендов в июле, сэкономив до $1,6 млрд, и сократит капитальные расходы на $900 млн.