Роскомнадзор разблокировал сайт с текстами песен genius.com

«Запрещенные тексты были удалены, а Genius разблокирован», — говорится в сообщении. В сообществе отметили, что официального заявления от администрации сайта по поводу снятия блокировки пока нет, однако в реестре Роскомнадзора все ранее заблокированные страницы треков теперь являются разблокированными.