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Роскомнадзор разблокировал сайт с текстами песен genius.com

Ведомости

Роскомнадзор разблокировал сайт с текстами песен genius.com, следует из сообщения на странице Genius Russia «ВКонтакте».

«Запрещенные тексты были удалены, а Genius разблокирован», — говорится в сообщении. В сообществе отметили, что официального заявления от администрации сайта по поводу снятия блокировки пока нет, однако в реестре Роскомнадзора все ранее заблокированные страницы треков теперь являются разблокированными.

Ранее Роскомнадзор по требованиям Роспотребнадзора и МВД внес в реестр запрещенной информации 30 страниц сайта с текстами песен genius.com. В Роскомнадзоре пояснили, что владельцы сайта не выполнили требования об удалении «материалов, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента». Ведомство было готово снять ограничения на сайте в короткие сроки после удаления запрещенной информации.

Genius.com был запущен в 2009 г. Томом Леманом, Иланом Зэхори и Махбодом Магедомом. На сайте пользователи могут публиковать аннотации и интерпретации текстов песен, новости, стихи и документы.

Ранее по теме: Роскомнадзор заблокировал несколько страниц сайта с текстами песен genius.com

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных