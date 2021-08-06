Роскомнадзор разблокировал сайт с текстами песен genius.com
Роскомнадзор разблокировал сайт с текстами песен genius.com, следует из сообщения на странице Genius Russia «ВКонтакте».
«Запрещенные тексты были удалены, а Genius разблокирован», — говорится в сообщении. В сообществе отметили, что официального заявления от администрации сайта по поводу снятия блокировки пока нет, однако в реестре Роскомнадзора все ранее заблокированные страницы треков теперь являются разблокированными.
Ранее Роскомнадзор по требованиям Роспотребнадзора и МВД внес в реестр запрещенной информации 30 страниц сайта с текстами песен genius.com. В Роскомнадзоре пояснили, что владельцы сайта не выполнили требования об удалении «материалов, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента». Ведомство было готово снять ограничения на сайте в короткие сроки после удаления запрещенной информации.
Genius.com был запущен в 2009 г. Томом Леманом, Иланом Зэхори и Махбодом Магедомом. На сайте пользователи могут публиковать аннотации и интерпретации текстов песен, новости, стихи и документы.