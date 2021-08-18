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Кинотеатры обяжут сообщать зрителям длительность рекламы и трейлеров

Ведомости

Кинотеатры обяжут сообщать зрителям длительность рекламы и трейлеров перед началом показа фильмов с 1 марта 2022 г., сообщила пресс-служба правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал такое постановление, оно опубликовано на сайте правительства. 

«В частности, новые правила обяжут кинотеатры предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания. Таким образом зрители смогут лучше рассчитать своё время и не опоздать на сеанс», — говорится на сайте правительства. 

Прежние правила, регулирующие деятельность кинотеатров, были приняты более 25 лет назад. Они содержат «устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере», отмечается в сообщении кабмина. 

Согласно постановлению, новые правила устанавливают обязанность кинотеатров доносить до зрителей информацию не только о репертуаре и возрастных ограничениях для фильмов, но и прокате фильмов с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных