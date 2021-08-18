Кинотеатры обяжут сообщать зрителям длительность рекламы и трейлеров

«В частности, новые правила обяжут кинотеатры предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания. Таким образом зрители смогут лучше рассчитать своё время и не опоздать на сеанс», — говорится на сайте правительства.