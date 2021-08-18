Кинотеатры обяжут сообщать зрителям длительность рекламы и трейлеров
Кинотеатры обяжут сообщать зрителям длительность рекламы и трейлеров перед началом показа фильмов с 1 марта 2022 г., сообщила пресс-служба правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал такое постановление, оно опубликовано на сайте правительства.
«В частности, новые правила обяжут кинотеатры предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания. Таким образом зрители смогут лучше рассчитать своё время и не опоздать на сеанс», — говорится на сайте правительства.
Прежние правила, регулирующие деятельность кинотеатров, были приняты более 25 лет назад. Они содержат «устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере», отмечается в сообщении кабмина.
Согласно постановлению, новые правила устанавливают обязанность кинотеатров доносить до зрителей информацию не только о репертуаре и возрастных ограничениях для фильмов, но и прокате фильмов с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.