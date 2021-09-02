В работе Instagram произошел сбой
Более 9000 пользователей Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе приложения, следует из данных сервиса Downdetector.
По данным тех, кто сообщил о проблеме, мобильное приложение сервиса не работает. Так, оно не перезагружается и не обновляется. С трудностями столкнулись и пользователи web-версии Instagram.
Согласно информации Downdetector, сбой сосредоточен в США. Однако в комментариях появились сообщения о сбое от жителей других стран — Финляндии, Греции, Турции, Норвегии и прочих. В России Instagram также работает со сбоями.