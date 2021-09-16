Apple объяснила невозможность удаления приложения «Навальный» из App Store

Приложение «Навальный» подлежит блокировке на основании требования российской Генпрокуратуры, напомнил Климов. Согласно предписанию ведомства, оно связано с ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией) и занимается сбором персональных данных россиян, а также «другой информации, используемой для вмешательства в выборы на территории России». Кроме того, из документа Генпрокуратуры следует, что указанное приложение «предусматривает в том числе заведомо незаконное распространение агитационных материалов в интересах отдельных кандидатов в выборные органы власти либо вопреки интересам таковых».