Apple объяснила невозможность удаления приложения «Навальный» из App Store
Apple не может удалить из своего магазина App Store приложение «Навальный» из-за неких «правовых тонкостей», заявил журналистам в ходе брифинга член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов со ссылкой на представителей американской компании. Трансляция выступления велась на Youtube-канале верхней палаты парламента.
«Во время нашего заседания, постольку поскольку представители Apple имели право высказаться, они ссылались на некие правовые тонкости, которые не позволяют материнской компании Apple воздействовать на портал App Store для удаления вот этого контента, который под именем Навальный известен, хотя [Алексей] Навальный понятно где сейчас находится. Приложение «Навальный» — так и называется», — сказал он.
Подобные аргументы Apple Климов назвал «отговорками», которые «имеют ничтожный характер». Сенатор выразил мнение, что головная компания в любом случае отвечает за действия тех структур, которые она создала и субсидирует.
Приложение «Навальный» подлежит блокировке на основании требования российской Генпрокуратуры, напомнил Климов. Согласно предписанию ведомства, оно связано с ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией) и занимается сбором персональных данных россиян, а также «другой информации, используемой для вмешательства в выборы на территории России». Кроме того, из документа Генпрокуратуры следует, что указанное приложение «предусматривает в том числе заведомо незаконное распространение агитационных материалов в интересах отдельных кандидатов в выборные органы власти либо вопреки интересам таковых».
Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить из магазинов App Store и Google Play приложение «Навальный» 2 сентября. Регулятор также сослался на представление Генпрокуратуры. В Роскомнадзоре отметили тогда, что отказ американских компаний от исполнения требования будет нарушением законодательства России, повлечет штрафы, а также может трактоваться как их вмешательство в выборы в стране, назначенные на 19 сентября.
ФБК был признан экстремистской организацией 9 июня. Мосгорсуд постановил ликвидировать фонд и запретить его деятельность в России. Такое решение было принято по иску московской прокуратуры во исполнение поручения Генпрокуратуры. Как пояснили в надзорном ведомстве, «под прикрытием либеральных лозунгов» организация Навального занималась «формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». 31 августа ФБК официально прекратил свою деятельность как юрлицо в России.