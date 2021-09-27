Ширвиндт объявил об уходе с поста худрука Театра сатиры
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт подал в департамент культуры столицы заявление об уходе с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом актер рассказал агентству ТАСС.
«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и семь месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — заявил он.
Ширвиндт отметил, что хотел бы продолжить выступать в Театре сатиры. По его словам, поиском вариантов дальнейшего сотрудничества сейчас занимается департамент культуры Москвы.
Ширвиндт занимал пост худрука Театра сатиры с 2000 г. В составе его труппы он выступал с 1970 г. Также с 1958 г. актер преподает в Театральном институте им. Б. В. Щукина. За свою карьеру артист снялся более чем в 75 фильмах, включая картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», «12 стульев» и «Самая обаятельная и привлекательная».