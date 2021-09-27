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Ширвиндт объявил об уходе с поста худрука Театра сатиры

Ведомости

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт подал в департамент культуры столицы заявление об уходе с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом актер рассказал агентству ТАСС.

«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и семь месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — заявил он.

Ширвиндт отметил, что хотел бы продолжить выступать в Театре сатиры. По его словам, поиском вариантов дальнейшего сотрудничества сейчас занимается департамент культуры Москвы.

Ширвиндт занимал пост худрука Театра сатиры с 2000 г. В составе его труппы он выступал с 1970 г. Также с 1958 г. актер преподает в Театральном институте им. Б. В. Щукина. За свою карьеру артист снялся более чем в 75 фильмах, включая картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», «12 стульев» и «Самая обаятельная и привлекательная». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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