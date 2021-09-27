Ширвиндт объявил об уходе с поста худрука Театра сатиры

Ширвиндт занимал пост худрука Театра сатиры с 2000 г. В составе его труппы он выступал с 1970 г. Также с 1958 г. актер преподает в Театральном институте им. Б. В. Щукина. За свою карьеру артист снялся более чем в 75 фильмах, включая картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», «12 стульев» и «Самая обаятельная и привлекательная».