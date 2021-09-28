Youtube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления
Видеохостинг Youtube удалил два немецких канала Russia Today без возможности восстановления. О этом написала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян.
«Youtube только что удалил оба наших немецких канала без возможности восстановления», - написала она. По ее словам, ранее власти Люксембурга отказали RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на решение властей Германии.
Руководитель немецкого подразделения RT DE и Ruptly Динара Токтосунова также сообщила об удалении каналов. «Наш канал — в пятерке лидеров по просмотрам в Youtube среди немецкоязычных СМИ категории «Новости и политика», по данным Tubular», - написала она.
В июне 2021 г. Роскомнадзор сообщал, что выявил 29 случаев цензуры российских СМИ на площадках Google и Youtube. «Выявлено 29 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, «Россия 24», «НТВ», «ТВЦ», «Взгляд», «Царьград», «РИА ФАН» и иные российские издания», — говорилось в сообщении ведомства.
В апреле Роскомнадзор потребовал от руководства компании Google снять ограничения с Youtube-канала российского телеканала RT. Тогда видеохостинг заблокировал ряд материалов RT, а также ограничил возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций, объясняя это распространением недостоверных сведений о коронавирусе и его последствиях.