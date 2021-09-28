Youtube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления

В апреле Роскомнадзор потребовал от руководства компании Google снять ограничения с Youtube-канала российского телеканала RT. Тогда видеохостинг заблокировал ряд материалов RT, а также ограничил возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций, объясняя это распространением недостоверных сведений о коронавирусе и его последствиях.