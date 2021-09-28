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Youtube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления

Ведомости

Видеохостинг Youtube удалил два немецких канала Russia Today без возможности восстановления. О этом написала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян. 

«Youtube только что удалил оба наших немецких канала без возможности восстановления», - написала она. По ее словам, ранее власти Люксембурга отказали RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на решение властей Германии. 

Руководитель немецкого подразделения  RT DE и Ruptly Динара Токтосунова также сообщила об удалении каналов. «Наш канал — в пятерке лидеров по просмотрам в Youtube среди немецкоязычных СМИ категории «Новости и политика», по данным Tubular», - написала она. 

В июне 2021 г. Роскомнадзор сообщал, что выявил 29 случаев цензуры российских СМИ на площадках Google и Youtube. «Выявлено 29 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, «Россия 24», «НТВ», «ТВЦ», «Взгляд», «Царьград», «РИА ФАН» и иные российские издания», — говорилось в сообщении ведомства.

В апреле Роскомнадзор потребовал от руководства компании Google снять ограничения с Youtube-канала российского телеканала RT. Тогда видеохостинг заблокировал ряд материалов RT, а также ограничил возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций, объясняя это распространением недостоверных сведений о коронавирусе и его последствиях.

Ранее по теме: Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных