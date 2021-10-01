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Скарлет Йоханссон и Disney урегулировали спор о гонораре за «Черную вдову»

Ведомости

Актриса Скарлет Йоханссон и киностудия Disney урегулировали иск о нарушении контракта в связи с гонораром актрисы за фильм «Черная вдова», сообщил The Hollywood Reporter. Условия сделки не разглашаются.

«Я рада, что наши разногласия с Disney разрешились. Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе за эти годы, и мне очень понравились работа с этой командой. Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы», — заявила Йоханссон.

В конце июля Йоханссон подала в Верховный суд Лос-Анджелеса иск к Disney, утверждая, что компания нарушила ее контракт и выпустила фильм на Disney+ одновременно с его выходом в кинотеатрах. Йоханссон пояснила в иске, что, согласно ее контракту, Disney гарантировала ей эксклюзивный релиз в кинотеатрах, а ее гонорар в значительной степени зависит от кассовых сборов «Черной вдовы».

По данным источника издания, знакомого с иском, Йоханссон решала, подавать ли иск, несколько месяцев. Она надеялась, что компания сделает ей предложение и что ей не придется подавать в суд. Однако Disney предложил продолжить переговоры. На сегодняшний день «Черная вдова» заработала в мировом прокате $379 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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