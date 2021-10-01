Скарлет Йоханссон и Disney урегулировали спор о гонораре за «Черную вдову»

В конце июля Йоханссон подала в Верховный суд Лос-Анджелеса иск к Disney, утверждая, что компания нарушила ее контракт и выпустила фильм на Disney+ одновременно с его выходом в кинотеатрах. Йоханссон пояснила в иске, что, согласно ее контракту, Disney гарантировала ей эксклюзивный релиз в кинотеатрах, а ее гонорар в значительной степени зависит от кассовых сборов «Черной вдовы».