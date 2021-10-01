Скарлет Йоханссон и Disney урегулировали спор о гонораре за «Черную вдову»
Актриса Скарлет Йоханссон и киностудия Disney урегулировали иск о нарушении контракта в связи с гонораром актрисы за фильм «Черная вдова», сообщил The Hollywood Reporter. Условия сделки не разглашаются.
«Я рада, что наши разногласия с Disney разрешились. Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе за эти годы, и мне очень понравились работа с этой командой. Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы», — заявила Йоханссон.
В конце июля Йоханссон подала в Верховный суд Лос-Анджелеса иск к Disney, утверждая, что компания нарушила ее контракт и выпустила фильм на Disney+ одновременно с его выходом в кинотеатрах. Йоханссон пояснила в иске, что, согласно ее контракту, Disney гарантировала ей эксклюзивный релиз в кинотеатрах, а ее гонорар в значительной степени зависит от кассовых сборов «Черной вдовы».
По данным источника издания, знакомого с иском, Йоханссон решала, подавать ли иск, несколько месяцев. Она надеялась, что компания сделает ей предложение и что ей не придется подавать в суд. Однако Disney предложил продолжить переговоры. На сегодняшний день «Черная вдова» заработала в мировом прокате $379 млн.