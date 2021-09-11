Disney предоставит кинотеатрам эксклюзивное право на показ новых фильмов до конца года

После начала пандемии коронавируса Walt Disney начала выпускать некоторые свои фильмы одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+. В конце июля актриса Скарлет Йоханссон, которая сыграла главную роль в фильме Marvel «Черная вдова», подала в Верховный суд Лос-Анджелеса иск к Disney, утверждая, что компания нарушила ее контракт и выпустила фильм на Disney+ одновременно с его выходом в кинотеатрах.