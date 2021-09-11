Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Медиа

Disney предоставит кинотеатрам эксклюзивное право на показ новых фильмов до конца года

Ведомости

Фильмы кинокомпании Walt Disney до конца этого года будут выходить сначала в кинотеатрах, а уже после – на стриминговых сервисах, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Так, мультфильм «Экванто» будет идти только в кино в течение 30 дней, а фильмы «Вечные», «Вестсайдская история» и др. – 45 дней. 

После начала пандемии коронавируса Walt Disney начала выпускать некоторые свои фильмы одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+. В конце июля актриса Скарлет Йоханссон, которая сыграла главную роль в фильме Marvel «Черная вдова», подала в Верховный суд Лос-Анджелеса иск к Disney, утверждая, что компания нарушила ее контракт и выпустила фильм на Disney+ одновременно с его выходом в кинотеатрах.

Йоханссон пояснила в иске, что, согласно ее контракту, Disney гарантировал ей эксклюзивный релиз в кинотеатрах, а ее гонорар в значительной степени зависит от кассовых сборов «Черной вдовы».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных